Uppgifter: Öppnar för att trejdas till Edmonton Oilers

Under ett par säsonger har John Gibson ryktats vara på väg bort från Anaheim Ducks. Nu skriver The Athletics Pierre Lebrun att den amerikanske målvakten ska ha öppnat för en flytt till Edmonton Oilers.

Anaheim Ducks målvakt John Gibson har önskat en trejd bort från klubben en längre tid, Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

John Gibson har varit Anaheim Ducks trogen under hela sin NHL-karriär. Men de senaste åren har 31-åringen varit öppen med att han skulle välkomna en flytt då klubben befinner sig i en ombyggnation som inte rimmar med hans egna ambitioner. Det har dock funnits två problem. Dels har det långtidskontrakt värt 6,4 miljoner dollar per säsong som han sitter på har fått klubbar att tveka. Dels har hans spel de senaste åren lämnat en hel del att önska.

Nu när tjecken Lukas Dostal klivit fram som ny målvaktsetta i Anaheim har känslan av att Gibsons dagar är räknade stärkts. Han har två år kvar på sitt nuvarande avtal med Ducks och en modifierad no trade-klausul som delvis ger honom makten att välja vilken klubb han kan bli trejdad till. Med lönetaket på väg uppåt och en villighet från Anaheims sida att behålla en del lön i en trejd, finns det hopp om en framtid i en annan klubb för den tidigare stjärnmålvakten.

John Gibson intresserad av Edmonton Oilers

Pierre LeBrun på The Athletic lyfter Carolina Hurricanes och Colorado Avalanche som två alternativ. Carolina eftersom deras veteran Frederik Andersen är långtidsskadad, Colorado eftersom deras förstamålvakt Aleksandar Georgijev har sviktat emellanåt.

En annan klubb där han skulle tänkas kunna göra skillnad är Edmonton Oilers. Enligt Lebrun är Oilers en av klubbarna Gibson kan tänka sig att lyfta sin no trade-klausul för eftersom de är en så tydlig Stanley Cup-utmanare. Laget har fått skakigt målvaktsspel av Stuart Skinner och Calvin Pickard under säsongsinledningen, men LeBrun menar att det inte är där Oilers fokus ligger just nu.

“Det beror inte på att de är nöjda med sitt målvaktsspel utan för att en sådan typ av trejd skulle kräva många olika delar och påverka deras lönetakssituation”, skriver LeBrun.

John Gibson har gjort tre matcher sedan sin comeback efter att ha missat inledningen av säsongen på grund av en blindtarmsoperation. Han har gått vinnande ur samtliga tre starter och har en räddningsprocent på 90,7.