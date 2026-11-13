NHL

Sämsta sviten - på 109 år

Publicerad 13 november 2026 08:33
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
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Torontos svaga form fortsätter. I natt kom femte raka förlusten på hemmaplan. Den sämsta sviten på 109 år. Tränaren Jim Hiller är däremot inte orolig.
-- Jag har jättemycket hopp, säger han efter matchen.

Toronto förlorade för femte hemmamatchen i rad.
Toronto förlorade för femte hemmamatchen i rad.
Foto: BILDBYRÅN

(Se höjdpunkterna i spelaren ovan)

Toronto Maple Leafs förlorade i natt sin femte raka match, alla på dessutom på hemmaplan. Det är den sämsta hemmasviten i klubbens 109-åriga historia. 

Den femte förlusten kom mot Minnesota Wild med 5-2. Trots att man var ledning med 2-1 i mitten av den andra perioden. Torontos tränare Jim Hiller är dock inte orolig över lagets trend.

– Jag har jättemycket hopp om att vi ska kunna vända det här. Jättemycket. Verkligen jättemycket, säger han. 

Matthews: "Måste får bort det"

Toronto har nu elva förluster under ordinarie tid. Det är flest av alla lag i östra konferensen. På de senaste åtta matcherna har man bara lyckats besegra Vancouver Canucks

Lagkaptenen Auston Matthews ser samma mönster i förlustsviten: För många individuella misstag.

-- Det är lite samma sak hela tiden, eller hur?, säger han. 

-- Vi måste få bort det där i matcherna och våra huvuden. Jag förstår att det är tufft för alla just nu, och det är inte roligt när förlusterna radas upp. Jag tror att självförtroendet får en törn, men det är bara upp till oss i laget att vända det här. Innan det händer tror jag inte resultaten kommer ändras, säger Matthews. 

Jesper Wallstedt noterades för 26 räddningar för vinnande Wild medan Matt Boldy svarade för ett hattrick. 

Toronto - Minnesota 2-5 (0-1, 2-1, 0-3)

Toronto: Auston Matthews, Zack MacEwen
Minnestoa: Matt Boldy (3), Michael McCarron, Danila Yurov

Den här artikeln handlar om:

Auston MatthewsToronto Maple LeafsMinnesota Wild