Sämsta sviten - på 109 år

Toronto förlorade för femte hemmamatchen i rad.

Foto: BILDBYRÅN

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Toronto Maple Leafs förlorade i natt sin femte raka match, alla på dessutom på hemmaplan. Det är den sämsta hemmasviten i klubbens 109-åriga historia.

Den femte förlusten kom mot Minnesota Wild med 5-2. Trots att man var ledning med 2-1 i mitten av den andra perioden. Torontos tränare Jim Hiller är dock inte orolig över lagets trend.

– Jag har jättemycket hopp om att vi ska kunna vända det här. Jättemycket. Verkligen jättemycket, säger han.

Matthews: "Måste får bort det"

Toronto har nu elva förluster under ordinarie tid. Det är flest av alla lag i östra konferensen. På de senaste åtta matcherna har man bara lyckats besegra Vancouver Canucks.

Lagkaptenen Auston Matthews ser samma mönster i förlustsviten: För många individuella misstag.

-- Det är lite samma sak hela tiden, eller hur?, säger han.

-- Vi måste få bort det där i matcherna och våra huvuden. Jag förstår att det är tufft för alla just nu, och det är inte roligt när förlusterna radas upp. Jag tror att självförtroendet får en törn, men det är bara upp till oss i laget att vända det här. Innan det händer tror jag inte resultaten kommer ändras, säger Matthews.

Jesper Wallstedt noterades för 26 räddningar för vinnande Wild medan Matt Boldy svarade för ett hattrick.

Toronto - Minnesota 2-5 (0-1, 2-1, 0-3)

Toronto: Auston Matthews, Zack MacEwen

Minnestoa: Matt Boldy (3), Michael McCarron, Danila Yurov