"Det kommer såklart att bli många burop"

Brady Tkachuk återvänder till Ottawa i natt. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Florida Panthers är sällan ett favoritlag bland fansen när de spelar på bortaplan, men under nattens bortamöte med Ottawa Senators lär publiken vara extra fientligt inställd mot laget.

Det blir nämligen Brady Tkachuk s första match tillbaka i Ottawa sedan han lämnade Senators lagkaptensroll och begärde – och beviljades – en trejd till Panthers under den gångna sommaren.

Fans brukar inte ta det med ro när en stjärnspelare själv försöker styra sin sorti från klubben. Det är bara att fråga John Tavares vad det innebär att återvända till New York Islanders , eller Jack Eichel hur det är att spela mot Buffalo Sabres igen.

Onsdagens match lär inte bli något undantag, och Senators-fansen lär ha gott om ilska att rikta mot Tkachuk. Klubben har sedan tidigare planerat en hyllning till forwarden på jumbotronen, vilket riskerar att ytterligare spä på de starka känslorna som finns bland supportrarna.

"Det handlar inte om spelarna"

Veteranreportern Brent Wallace, som har täckt Senators under många år, menar att det här är en sak mellan supportrarna och Tkachuk, snarare än klubben eller dess spelare och den forne lagkaptenen.

– Det här handlar egentligen inte så mycket om spelarna, säger han i Daily Faceoff Live . De säger ungefär: ”Ja, vi är lite intresserade” eller ”Vi bryr oss inte särskilt mycket”. I grund och botten handlar det om att Ottawas fans får en sista chans att uttrycka sitt missnöje – eller sitt gillande, om det nu finns något sådant – med hur Brady uppträdde under sina åtta år i klubben.

Han förväntar sig ändå en spänd atmosfär i Canadian Tire Centre i natt.

Stekhet Brady Tkachuk – tio poäng på fyra matcher

– Det kommer förstås att bli en hel del burop, och de lär höras under hela matchen, förutspår han. Det ska bli intressant att se hur allt utvecklar sig. Men det pratas väldigt mycket om det här. Överallt där jag har varit under sommaren, och fram till den här matchen, har Brady Tkachuk varit det stora samtalsämnet. När matchen väl är över tror jag däremot att det blir en sorts katarsis för alla inblandade. Då kan folk gå vidare och lägga det bakom sig.

Det är en Brady Tkachuk i storform som kliver in i matchen i natt. På måndagen utsågs han till veckans första stjärna i NHL efter att ha skjutit två hattrick förra veckan. Efter en svag start på säsongen, där han gick poänglös från fem raka matcher, har 27-åringen varvat upp rejält med tio poäng (6+4) på de senaste fyra matcherna.

Nu återstår det att se hur nattens match utvecklar sig – och hur Tkachuk klarar av att leverera i en numera fientlig miljö.