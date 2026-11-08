Låste in sig efter krossen: "Det är pinsamt"

Connor Bedard och hans Chicago Blackhawks har det tungt.

Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Chicago Blackhawks åkte på en rejäl käftsmäll i NHL i natt.

I bortamatchen mot regerande Stanley Cup-mästarna Carolina Hurricanes förlorade Chicago med hela 9-2. Carolina dominerade direkt från start och fullkomligt körde över Blackhawks. Redan efter två perioders spel var ställningen 7-0 till hemmalaget. Chicago fick sedan in ett par tröstmål men matchen slutade alltså ändå 9-2 till Hurricanes.

Connor Bedard rasar efter storförlusten: "Inte tillräckligt bra"

Efter matchen var Chicagos lagkapten och storstjärna Connor Bedard rejält besviken över insatsen.

– Det är pinsamt att förlora på det sättet. Det är tufft, så känner alla. Det var en tuff kväll, det är 9-2. Det är ingen raketforskning. Det är inte tillräckligt bra och det vet vi om, säger Bedard.

Tränaren Jeff Blashill var också kritisk mot lagets insats i storförlusten.

– Detta är en bitter sanning att svälja. I slutändan blev vi fullkomligt överkörda. Vi måste se till att detta är en lågpunkt för säsongen. Vi måste hitta ett sätt att klättra oss upp tillbaka från den här gropen, säger Blashill.

Spelarna låste in sig: "Konstant frustration"

Efter nattens kross låste spelarna sedan in sig i omklädningsrummet för att rensa luften, rapporterar nhl.com .

– Det handlade bara om att låta oss själva vädra ut lite frustration. Det finns mycket tro på det vi gör och mycket kärlek för varandra där inne. Vi har en väldigt tajt grupp. Sedan har det varit en tuff start och det är såklart inte vad vi förväntade oss. Alla där inne vet att vi har mer att ge, säger Connor Bedard.

Chicago Blackhawks har nu sex raka förluster samt har förlorat nio av de tio senaste matcherna i NHL. Laget har bara plockat nio poäng på 18 matcher vilket är näst sämst i ligan. Lagers målskillnad på -37 är dock sämst av alla 32 lag.

– Det är en konstant frustration. Man tänker på det hela tiden, både när man vaknar och när man går och lägger sig. Jag tycker ändå att vi fortfarande har en glädje i laget och att vi känner oss starka som grupp på varje träning, lunch, middag eller varje gång vi umgås. Men i slutändan handlar det om resultat och vi måste vara bättre. Det finns inget annat, säger Connor Bedard.

Carolina Hurricanes – Chicago Blackhawks 9–2 (4-0,3-0,2-2)

Carolina: Jordan Martinook 2 (4), Andrej Svetjnikov 2 (9), Seth Jarvis (2), Jackson Blake (5), Sebastian Aho (10), Aleksandr Nikisjin (1), Shayne Gostisbehere (3).

Chicago: Roman Kantserov (9), Connor Bedard (5).