Svenske stjärnan sänktes blodig av landsmannen

Adrian Kempe började blöda efter situationen med Mika Zibanejad.

Foto: MSG Network/X (Skärmdump)

Det var i den tredje perioden i nattens möte mellan New York Rangers och Los Angeles Kings som Kings svenske stjärnforward Adrian Kempe blev liggande på isen med blod rinnande från näsan efter en närkampssituation med landsmannen Mika Zibanejad .

Rangers svenske forward drev mot kassen när han försökte ta sig förbi Kempe, varpå Zibanejads vänstra armbåge kom upp i ansiktet på Kempe. Kings-svensken föll till isen i samband med smällen och såg omskakad ut efter smällen, samtidigt som han blödde från näsan.

Adrain Kempe was left bloodied by an inadvertent elbow from Mika Zibanejad 🤕 After a review, there was no call on the play. https://t.co/aP3qunuiWe — Gino Hard (@GinoHard_) October 27, 2026

Zibanejad friades efter videogranskning

Domarna granskade situationen och hade initialt en 2+2-minutersutvisning på isen innan utvisningen plockades bort helt efter videogranskningen.

Kempe kunde spela vidare och gjorde ett byte till i matchen som Los Angeles vann med 6–3, där både Kempe och Zibanejad lämnade isen poänglösa och där den sistnämnde lämnade förlustmatchen med -3 i plus/minus-statistiken.

Kempe har producerat åtta poäng (3+5) på de tio inledande matcherna för Los Angeles Kings den här säsongen, medan Zibanejad har stått för elva poäng (3+8) på 14 matcher för New York Rangers.



New York Rangers – Los Angeles Kings 3–6

New York: J.T. Miller (4), Adam Fox (1), Tye Kartye (4).

Los Angeles: Taylor Ward (1), Brandt Clarke (3), Drew Doughty (1), Artemij Panarin (7), Mikey Anderson (1), Joel Edmundson (1).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.