Winnipeg segrare hemma mot St Louis – Mark Scheifele matchvinnare

Winnipeg vann med 3–1 mot St Louis

Mark Scheifele gjorde två mål för Winnipeg

Andra raka förlusten för St Louis

Winnipeg besegrade St Louis på hemmaplan i onsdagens match i NHL. 3–1 (2–0, 0–1, 1–0) slutade matchen.

Winnipegs Mark Scheifele tvåmålsskytt

Josh Morrissey gav Winnipeg ledningen efter 9.52 efter förarbete från Mark Scheifele och Kyle Connor. Laget gjorde 2–0 genom Mark Scheifele efter pass från Josh Morrissey efter 11.25.

Efter 17.23 i andra perioden slog Jordan Kyrou till på pass av Justin Faulk och Dalibor Dvorsky och reducerade åt St Louis.

17.37 in i tredje perioden nätade Winnipegs Mark Scheifele återigen framspelad av Kyle Connor och Josh Morrissey och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.

Winnipegs Josh Morrissey stod för ett mål och två assists och Mark Scheifele gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann St Louis med 1–0.

Winnipeg tar sig an Florida i nästa match hemma fredag 23 januari 02.00. St Louis möter Dallas borta lördag 24 januari 02.00.

Winnipeg–St Louis 3–1 (2–0, 0–1, 1–0)

NHL, Canada Life Centre

Första perioden: 1–0 (9.52) Josh Morrissey (Mark Scheifele, Kyle Connor), 2–0 (11.25) Mark Scheifele (Josh Morrissey).

Andra perioden: 2–1 (37.23) Jordan Kyrou (Justin Faulk, Dalibor Dvorsky).

Tredje perioden: 3–1 (57.37) Mark Scheifele (Kyle Connor, Josh Morrissey).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 3-1-1

St Louis: 2-0-3

Nästa match:

Winnipeg: Florida Panthers, hemma, 23 januari 02.00

St Louis: Dallas Stars, borta, 24 januari 02.00