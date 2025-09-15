Vincent Lanfjärd Risberg i målform när Orsa vann mot Hudiksvall

Orsa vann med 7–5 mot Hudiksvall

Orsas Vincent Lanfjärd Risberg tvåmålsskytt

Samuel Nissas matchvinnare för Orsa

Bortalaget Orsa vann mot Hudiksvall i J20 Region väst herr. 5–7 (0–2, 2–1, 3–4) slutade matchen på lördagen.

Vincent Lanfjärd Risberg tvåmålsskytt för Orsa

Orsa spelade bäst i första perioden som laget vann med 2–0.

Hudiksvall hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 2–3.

Efter pausen fortsatte bortalaget på samma sätt i tredje perioden. Laget vann perioden med 3–4 och matchen med 7–5.

Orsas Vincent Lanfjärd Risberg stod för fyra poäng, varav två mål och Isac Hedberg gjorde ett mål och två assist. Nils Strömbom gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål för Hudiksvall, Wincent Enarsson gjorde ett mål och totalt tre poäng och Marcus Dahlström Borsje gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Orsa tog hem lagens senaste möte med 7–1 i Holmen Center.

I nästa match möter Hudiksvall BIK Karlskoga J20 hemma och Orsa möter Strömsbro hemma. Båda matcherna spelas lördag 20 september 13.00.

Hudiksvall–Orsa 5–7 (0–2, 2–1, 3–4)

J20 Region väst herr, Holmen Center

Första perioden: 0–1 (5.38) Vincent Lanfjärd Risberg (Nick Himmelstrand, Isac Hedberg), 0–2 (6.53) Vincent Lanfjärd Risberg (Noel Berglinn, Noah Melvin).

Andra perioden: 0–3 (30.28) Lukas Turesson-Backman (Liam Nordvall), 1–3 (33.10) Nils Strömbom (Wincent Enarsson), 2–3 (37.24) Nils Strömbom (Anton Genberg, Marcus Dahlström Borsje).

Tredje perioden: 2–4 (44.26) Isac Hedberg (Noel Berglinn, Vincent Lanfjärd Risberg), 3–4 (46.17) Wincent Enarsson (Marcus Dahlström Borsje, Nils Strömbom), 3–5 (48.24) Kevin Sahlman (Vincent Lanfjärd Risberg, Isac Hedberg), 4–5 (54.54) Marcus Dahlström Borsje, 5–5 (55.57) Nils Strömbom (Wincent Enarsson), 5–6 (56.19) Samuel Nissas (Lukas Turesson-Backman), 5–7 (59.05) Liam Nordvall (Kevin Sahlman, Oliver Bergman).

Nästa match:

Hudiksvall: BIK Karlskoga, hemma, 20 september

Orsa: Strömsbro IF, hemma, 20 september