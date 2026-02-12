Valbo J18 utklassade Hudiksvall – seger med 7–1

Valbo J18-seger med 7–1 mot Hudiksvall

Valbo J18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Joakim Lindberg gjorde tre mål för Valbo J18

Valbo J18 spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Hudiksvall i U18 regional väst fortsättning vår herr med hela 7–1 (3–0, 0–0, 4–1).

Segern var Valbo J18:s sjätte på de senaste sju matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Joakim Lindberg med tre mål för Valbo J18

Valbo J18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.47 i mitten av perioden.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Valbo J18 vann också tredje perioden 4–1 och matchen med hela 7–1.

Valbo J18:s Milo Mcguinness stod för ett mål och två assists och Joakim Lindberg gjorde tre mål.

Det här betyder att Valbo J18 är kvar på tredje plats och Hudiksvall stannar sist, på tionde plats, i serien.

När lagen möttes senast vann Valbo med 12–0.

I nästa match, söndag 15 februari möter Valbo J18 Borlänge borta i Borlänge Ishall 15.15 medan Hudiksvall spelar hemma mot Kils AIK J18 13.20.

Valbo J18–Hudiksvall 7–1 (3–0, 0–0, 4–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, NickBack Arena

Första perioden: 1–0 (5.08) Milo Mcguinness (Vigge Öhlander), 2–0 (5.46) Joakim Lindberg (Neo Rask, Elis Eriksson), 3–0 (12.55) Joakim Lindberg (Nils Keddyson).

Tredje perioden: 4–0 (48.14) Vigge Öhlander (Max Olsson, Kasper Grahn), 4–1 (48.25) Lukas Borggren (Nils Norgren, Miro Lybeck), 5–1 (49.32) Viggo Rajala-Fundell (Milo Mcguinness, Felix Pettersson), 6–1 (57.27) Kasper Grahn (Viggo Rajala-Fundell, Milo Mcguinness), 7–1 (59.17) Joakim Lindberg (Max Olsson, Nils Keddyson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J18: 4-0-1

Hudiksvall: 0-0-5

Nästa match:

Valbo J18: Borlänge HF, borta, 15 februari 15.15

Hudiksvall: Kils AIK, hemma, 15 februari 13.20