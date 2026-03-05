Tyresö Hanviken Hockeys segerrad mot Viggbyholm intakt

Seger för Tyresö Hanviken Hockey med 4–3 efter förlängning

Tyresö Hanviken Hockeys femte seger på de senaste sex matcherna

Emil Heidgren avgjorde för Tyresö Hanviken Hockey

Viggbyholm är lite av ett drömmotstånd för Tyresö Hanviken Hockey. På torsdagen vann Tyresö Hanviken Hockey på nytt – den här gången hemma i Tyresö Ishall. Matchen i U18 regional öst fortsättning vår slutade 4–3 (2–2, 1–1, 0–0, 1–0) efter förlängning. Det var Tyresö Hanviken Hockeys fjärde raka seger mot Viggbyholm.

Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson om matchen:

– Oerhört stolt över mitt lag. Offerviljan, disciplinen och att vi håller oss till strukturen, fantastiskt jobbat av många idag men skulle vilja lyfta en spelare som Hugo Lorsell som haft en enorm utveckling i år och betyder mycket för laget!

Segermålet för Tyresö Hanviken Hockey stod Emil Heidgren för 2.30 in i förlängningen.

Segern var Tyresö Hanviken Hockeys femte på de senaste sex matcherna, och nionde raka segern på hemmaplan.

Sollentuna nästa för Tyresö Hanviken Hockey

Tyresö Hanviken Hockey tog ledningen i början av första perioden genom Adam Vikström.

Viggbyholm kvitterade till 1–1 genom Gustaf Junefelt tidigt i matchen.

Tyresö Hanviken Hockey tog ledningen på nytt genom Jonatan Tapper efter 14.08.

Viggbyholm gjorde 2–2 genom David Vargö med 1.14 kvar att spela.

Tyresö Hanviken Hockey tog ledningen redan efter efter 1.01 i andra perioden genom Max Andersson efter pass från Jonatan Tapper. Efter 6.14 i andra perioden slog Conrad Gutenberg till framspelad av Gustaf Junefelt och Anton Roos Olsen och kvitterade för Viggbyholm.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Matchvinnare för hemmalaget Tyresö Hanviken Hockey blev Emil Heidgren som 2.30 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Med en omgång kvar är Tyresö Hanviken Hockey i serieledning medan Viggbyholm är på nionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Tyresö Hanvik med 5–1.

I nästa match möter Tyresö Hanviken Hockey Sollentuna borta och Viggbyholm möter Flemingsberg hemma. Båda matcherna spelas söndag 8 mars 16.00.

Tyresö Hanviken Hockey–Viggbyholm 4–3 (2–2, 1–1, 0–0, 1–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (2.07) Adam Vikström, 1–1 (4.29) Gustaf Junefelt (Anton Roos Olsen), 2–1 (14.08) Jonatan Tapper (Millian Virkkunen), 2–2 (18.46) David Vargö (Oliver Zetterlund).

Andra perioden: 3–2 (21.01) Max Andersson (Jonatan Tapper), 3–3 (26.14) Conrad Gutenberg (Gustaf Junefelt, Anton Roos Olsen).

Förlängning: 4–3 (62.30) Emil Heidgren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken Hockey: 4-0-1

Viggbyholm: 1-1-3

Nästa match:

Tyresö Hanviken Hockey: Sollentuna HC, borta, 8 mars 16.00

Viggbyholm: Flemingsbergs IK, hemma, 8 mars 16.00