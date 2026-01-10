Två mål för Nick Schmaltz när Utah Mammoth besegrade St Louis

Seger för Utah Mammoth med 4–2 mot St Louis

Utah Mammoths fjärde seger på de senaste fem matcherna

Utah Mammoths Nick Schmaltz tvåmålsskytt

Utah Mammoth vann mötet med St Louis hemma med 4–2 (1–0, 2–2, 1–0) på lördagen i NHL.

Segern var Utah Mammoths fjärde på de senaste fem matcherna.

Sean Durzi blev matchvinnare

Nick Schmaltz gjorde 1–0 till Utah Mammoth efter 15.10 efter pass från Clayton Keller och Michail Sergatjov.

Utah Mammoth utökade ledningen genom Lawson Crouse efter 7.45 i andra perioden.

St Louis reducerade dock till 2–1 genom Oskar Sundqvist efter 7.55 av perioden.

Efter 11.43 gjorde Utah Mammoth 3–1 genom Sean Durzi och kom allt närmare segern.

St Louis gjorde 3–2 genom Pavel Butjnevitj med 3.33 kvar att spela av perioden.

6.57 in i tredje perioden slog Nick Schmaltz till på nytt framspelad av John-Jason Peterka och Clayton Keller och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Utah Mammoths Clayton Keller hade tre assists och Nick Schmaltz gjorde två mål och ett målgivande pass.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Utah Mammoth Columbus hemma i Delta Center, måndag 12 januari 01.00. St Louis spelar borta mot Vegas söndag 11 januari 04.00.

Utah Mammoth–St Louis 4–2 (1–0, 2–2, 1–0)

NHL, Delta Center

Första perioden: 1–0 (15.10) Nick Schmaltz (Clayton Keller, Michail Sergatjov).

Andra perioden: 2–0 (27.45) Lawson Crouse (Clayton Keller, John Marino), 2–1 (27.55) Oskar Sundqvist (Nathan Walker), 3–1 (31.43) Sean Durzi (Nick Schmaltz, Lawson Crouse), 3–2 (36.27) Pavel Butjnevitj (Jimmy Snuggerud, Robert Thomas).

Tredje perioden: 4–2 (46.57) Nick Schmaltz (John-Jason Peterka, Clayton Keller).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 4-0-1

St Louis: 2-0-3

Nästa match:

Utah Mammoth: Columbus Blue Jackets, hemma, 12 januari 01.00

St Louis: Vegas Golden Knights, borta, 11 januari 04.00