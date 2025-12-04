Tungt för Hudiksvall – Huge/Skutskär bröt fina vinstsviten

Huge/Skutskär vann med 4–3 efter förlängning

Vincent Karnatz med två mål för Huge/Skutskär

Andra raka segern för Huge/Skutskär

Hudiksvall har haft en stark period i U18 Div 1 västra A herr och inför matchen borta mot Huge/Skutskär hade laget tagit fem raka segrar. På torsdagen tog det stopp och matchen i Kasthallen slutade 4–3 (1–0, 0–3, 2–0, 1–0) efter förlängning. Det var första förlusten sedan den 26 oktober för Hudiksvall.

Vincent Karnatz slog till efter bara 22 sekunder i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

Huge/Skutskärs Vincent Karnatz tvåmålsskytt

Edvin Holmli gav Huge/Skutskär ledningen efter 16 minuter efter förarbete från Theo Öhlander och William Bogebrant.

Hudiksvall vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i andra perioden inom bara 3.15. Hudiksvalls mål gjordes av Jonathan Gällström, Lucas Olsén och Ville Iggbom.

Huge/Skutskär reducerade till 2–3 med 1.26 kvar att spela genom Vincent Karnatz efter pass från Casper Stålberg.

Ivar Löfgren stod för målet när laget kvitterade till 3–3 med 52 sekunder kvar att spela på pass av Linus Burefjord.

Matchvinnare för hemmalaget Huge/Skutskär 22 sekunder in i förlängningen blev Vincent Karnatz med det avgörande målet i förlängningen.

Det här var Huge/Skutskärs andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Hudiksvalls andra uddamålsförlust.

Det här betyder att Huge/Skutskär ligger på tredje plats i tabellen och att Hudiksvall fortfarande leder serien, en poäng före Gävle.

När lagen senast möttes vann Hudiksvalls HC med 5–4.

Huge/Skutskär tar sig an Strömsbro 2 i nästa match borta torsdag 11 december 19.40. Hudiksvall möter Valbo HC 2 hemma söndag 7 december 13.20.

Huge/Skutskär–Hudiksvall 4–3 (1–0, 0–3, 2–0, 1–0)

U18 Div 1 västra A herr, Kasthallen

Första perioden: 1–0 (16.22) Edvin Holmli (Theo Öhlander, William Bogebrant).

Andra perioden: 1–1 (31.30) Ville Iggbom (Simon Nord-Noren), 1–2 (33.51) Lucas Olsén (Nils Norgren), 1–3 (34.45) Jonathan Gällström (Ville Iggbom, Tobin Edén).

Tredje perioden: 2–3 (58.34) Vincent Karnatz (Casper Stålberg), 3–3 (59.08) Ivar Löfgren (Linus Burefjord).

Förlängning: 4–3 (60.22) Vincent Karnatz (Wille Winberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huge/Skutskär: 3-0-2

Hudiksvall: 4-1-0

Nästa match:

Huge/Skutskär: Strömsbro IF 2, borta, 11 december

Hudiksvall: Valbo HC:2, hemma, 7 december