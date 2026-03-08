Tung förlust på bortaplan för KRIF Hockey J18 mot IF Lejonet U18

Mio Håkansson avgjorde för IF Lejonet U18

IF Lejonet U18:s andra seger

IF Lejonet U18 nu sjunde, KRIF Hockey J18 på åttonde plats

KRIF Hockey J18 lyckades inte alls matcha IF Lejonet U18 i U18 division 1 syd C vår och föll tungt på bortaplan med utklassningssiffrorna 2–7 (0–1, 0–2, 2–4).

Mio Håkansson tremålsskytt för IF Lejonet U18

Viggo Strid-Salomonsson gjorde 1–0 till IF Lejonet U18 efter sex minuters spel på passning från Melker Lavin.

Efter 7.13 i andra perioden slog Mio Håkansson till på pass av Alfred Oom och Valter Vesa och gjorde 2–0. Mio Håkansson gjorde dessutom 3–0 efter 8.22 framspelad av Melker Davidsson.

IF Lejonet U18 vann också tredje perioden 4–2 och matchen slutade 7–2.

IF Lejonet U18:s Mio Håkansson stod för tre mål och ett assist och Melker Lavin gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

IF Lejonet U18 har en seger och fyra förluster och 12–31 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan KRIF Hockey J18 har fem förluster och 9–28 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången innebär att IF Lejonet U18 slutar på sjunde plats och KRIF Hockey J18 på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann KRIF med 4–1.

IF Lejonet U18–KRIF Hockey J18 7–2 (1–0, 2–0, 4–2)

U18 division 1 syd C vår, Landskrona Ishall

Första perioden: 1–0 (6.36) Viggo Strid-Salomonsson (Melker Lavin).

Andra perioden: 2–0 (27.13) Mio Håkansson (Alfred Oom, Valter Vesa), 3–0 (28.22) Mio Håkansson (Melker Davidsson).

Tredje perioden: 4–0 (44.26) Melker Lavin (William Ansgarius), 5–0 (49.03) Melker Lavin (Vincent Wibacke, Viggo Strid-Salomonsson), 5–1 (51.42) Oliver Viding (Emil Petersen, Alvin Mattsson), 6–1 (55.28) Valter Vesa (Mio Håkansson), 6–2 (57.04) Theo Andersson (Theo Elmkvist, Alvin Mattsson), 7–2 (58.30) Mio Håkansson (Alfred Oom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IF Lejonet U18: 1-0-4

KRIF Hockey J18: 0-0-5