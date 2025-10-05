Tim Norberg i målform – Hudiksvall vann mot Strömsbro 2

Hudiksvall vann med 6–2 mot Strömsbro 2

Hudiksvalls Tim Norberg tvåmålsskytt

Jonathan Gällström matchvinnare för Hudiksvall

Hudiksvall vann på bortaplan mot Strömsbro 2 i U18 Div 1 västra A herr. 2–6 (0–0, 0–4, 2–2) slutade matchen på söndagen.

Tim Norberg med två mål för Hudiksvall

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Hudiksvall stod för fyra raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–4 på bara 6.10. 4.08 in i tredje perioden nätade Strömsbro 2:s Mille Eriksson framspelad av Vinston Degerman och reducerade.

Strömsbro 2 reducerade igen efter 9.15 i tredje perioden genom Mille Eriksson.

11.55 in i perioden slog Tim Norberg till och ökade ledningen.

Efter 15.50 nätade Tim Norberg återigen framspelad av Joakim Törnqvist och ökade ledningen för Hudiksvall. 2–6-målet blev matchens sista.

När lagen senast möttes blev det seger för Strömsbro 2 med 5–4.

Lagen möts på nytt i Holmen Center den 9 november.

Nästa motstånd för Strömsbro 2 är Valbo HC 2. Lagen möts fredag 10 oktober 19.00 i NickBack Arena. Hudiksvall tar sig an Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne hemma torsdag 9 oktober 19.30.

Strömsbro 2–Hudiksvall 2–6 (0–0, 0–4, 2–2)

U18 Div 1 västra A herr, Testebo Arena

Andra perioden: 0–1 (22.41) Miro Lybeck (Algot Zederfeldt), 0–2 (27.08) Viktor Holmberg (Algot Zederfeldt), 0–3 (28.15) Jonathan Gällström, 0–4 (28.51) Lucas Olsén (Elliot Carving, Axel Göransson).

Tredje perioden: 1–4 (44.08) Mille Eriksson (Vinston Degerman), 2–4 (49.15) Mille Eriksson, 2–5 (51.55) Tim Norberg, 2–6 (55.50) Tim Norberg (Joakim Törnqvist).

Nästa match:

Strömsbro 2: Valbo HC:2, borta, 10 oktober

Hudiksvall: Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC, hemma, 9 oktober