Hudiksvall ny serieledare efter 9–1 mot Örnsköldsvik Hockey

Seger för Hudiksvall med 9–1 mot Örnsköldsvik Hockey

Hudiksvalls nionde seger på de senaste tio matcherna

Henrik Olsén avgjorde för Hudiksvall

Hudiksvall är nu serieledare i hockeyettan norra efter seger, 1–9 (1–3, 0–4, 0–2), borta mot Örnsköldsvik Hockey. Hudiksvall leder serien tre poäng före Lindlöven. Lindlöven har dock två matcher mindre spelade. Örnsköldsvik Hockey ligger på 14:e plats i tabellen.

Hudiksvall har nu nio raka segrar. Örnsköldsvik Hockey har fem förluster i rad.

Hudiksvall tog därmed 18:e raka seger mot just Örnsköldsvik Hockey.

Örnsköldsvik Hockey–Hudiksvall – mål för mål

Hudiksvall tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 9.33 genom Arvid Sundin och gick upp till 0–2. Örnsköldsvik Hockey kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Hudiksvall dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Även i andra perioden var Hudiksvall starkast och gick från 1–3 till 1–7 genom två mål av Linus Lindblom, ett mål av Loa Milfors och ett mål av Gabriel Kangas.

3.59 in i tredje perioden satte Gabriel Kangas pucken på nytt framspelad av Maximilian Kilpinen och Elias Degnell och ökade ledningen.

Jacob Svensson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–9-mål med 1.14 kvar att spela assisterad av Rasmus Kahilainen och Linus Lindblom. 1–9-målet blev matchens sista.

Linus Lindblom gjorde två mål för Hudiksvall och spelade dessutom fram till två mål, Rasmus Kahilainen stod för tre poäng, varav ett mål, Gabriel Kangas gjorde två mål och ett assist och Maximilian Kilpinen hade tre assists.

Onsdag 10 december 19.00 möter Örnsköldsvik Hockey Clemensnäs borta i Kopparhallen medan Hudiksvall spelar borta mot Sundsvall.

Örnsköldsvik Hockey–Hudiksvall 1–9 (1–3, 0–4, 0–2)

Hockeyettan norra, Skyttishallen

Första perioden: 0–1 (9.33) Arvid Sundin (Maximilian Kilpinen), 0–2 (17.25) Henrik Olsén (Gabriel Kangas), 1–2 (18.50) Felix Hälldahl (Frans Westberg-Gren, Carl Jacobson), 1–3 (19.59) Rasmus Kahilainen (Linus Lindblom).

Andra perioden: 1–4 (27.05) Linus Lindblom (Maximilian Kilpinen, Rasmus Kahilainen), 1–5 (27.50) Loa Milfors (Sebastian Walfridsson), 1–6 (37.59) Linus Lindblom (Lucas Thorstensson, Jesper Wiberg), 1–7 (39.08) Gabriel Kangas (Anton Schagerberg).

Tredje perioden: 1–8 (43.59) Gabriel Kangas (Maximilian Kilpinen, Elias Degnell), 1–9 (58.46) Jacob Svensson (Rasmus Kahilainen, Linus Lindblom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örnsköldsvik Hockey: 0-0-5

Hudiksvall: 5-0-0

Nästa match:

Örnsköldsvik Hockey: Clemensnäs HC, borta, 10 december

Hudiksvall: IF Sundsvall Hockey, borta, 10 december