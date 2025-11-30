Storseger för Grums IK 2 hemma mot Örebro Hockey Ungdom J18

Grums IK 2-seger med 9–3 mot Örebro Hockey Ungdom J18

Grums IK 2:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alfred Holmgren med tre mål för Grums IK 2

Grums IK 2 hade en riktig målfest när man besegrade Örebro Hockey Ungdom J18 hemma i Billerudhallen i U18 division 1 västra D herr. Grums IK 2 vann med hela 9–3 (1–0, 1–1, 7–2). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Örebro Hockey Ungdom J18 vann med 5–4.

Därmed har Grums IK 2 vunnit fyra matcher i rad i U18 division 1 västra D herr.

William Nelson gav Grums IK 2 ledningen efter 17 minuters spel framspelad av William Öhberg och Alexander Jardeby.

Efter 10.55 i andra perioden nätade Malte Lindqvist på pass av Vincent Westlund och kvitterade för Örebro Hockey Ungdom J18.

Grums IK 2:s Ludvig Lindahl gjorde 2–1 efter 16.33 framspelad av David Palm.

Grums IK 2 vann också tredje perioden 7–2 och matchen med hela 9–3.

Alfred Holmgren gjorde tre mål för Grums IK 2 och spelade dessutom fram till två mål, William Öhberg hade tre assists och David Palm hade tre assists.

Med fyra omgångar kvar är Grums IK 2 på andra plats i tabellen medan Örebro Hockey Ungdom J18 är på femte plats.

I nästa match, torsdag 4 december möter Grums IK 2 Arvika/Charlottenberg/Forshaga borta i Sparbanken Arena 19.40 medan Örebro Hockey Ungdom J18 spelar hemma mot Kils AIK J18 19.30.

Grums IK 2–Örebro Hockey Ungdom J18 9–3 (1–0, 1–1, 7–2)

U18 division 1 västra D herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (17.35) William Nelson (William Öhberg, Alexander Jardeby).

Andra perioden: 1–1 (30.55) Malte Lindqvist (Vincent Westlund), 2–1 (36.33) Ludvig Lindahl (David Palm).

Tredje perioden: 3–1 (41.21) Filip Gillström (Alfred Holmgren, William Öhberg), 4–1 (42.38) Alfred Holmgren (Harry Malmqvist From, David Palm), 5–1 (44.20) William Nelson (Gustav Magnusson, William Öhberg), 6–1 (44.36) Jonathan Engström Bergström (Alfred Holmgren, Albin Holmstrand), 7–1 (44.52) Alexander Jardeby, 8–1 (46.54) Alfred Holmgren (David Palm, Filip Gillström), 9–1 (49.03) Alfred Holmgren (Nils Forsgren), 9–2 (49.26) Liam Hindersson (Douglas Rosell, Alvin Sjöberg), 9–3 (50.46) Hampus Ahlenius (Douglas Rosell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums IK 2: 4-0-1

Örebro Hockey Ungdom J18: 2-0-3

Nästa match:

Grums IK 2: Arvika HC/Charlottenbergs HC/Forshaga IF, borta, 4 december

Örebro Hockey Ungdom J18: Kils AIK, hemma, 4 december