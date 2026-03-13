Stark tredjeperiod avgjorde för St Louis mot Carolina

St Louis-seger med 3–1 mot Carolina

St Louis femte seger på de senaste sex matcherna

Jimmy Snuggerud med två mål för St Louis

St Louis segrade borta mot Carolina i NHL efter en mycket stark tredje period. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan St Louis drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 1–3 (1–0, 0–1, 0–2).

Segern var St Louis femte på de senaste sex matcherna, och femte raka segern på bortaplan.

Mark Jankowski gjorde 1–0 till Carolina efter åtta minuter.

St Louis kvitterade till 1–1 redan efter efter 3.53 i andra perioden genom Jimmy Snuggerud efter förarbete av Dylan Holloway och Cam Fowler.

15.12 in i tredje perioden nätade St Louis Jimmy Snuggerud återigen framspelad av Dylan Holloway och Robert Thomas och gav laget ledningen. Pavel Butjnevitj stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 51 sekunder kvar att spela på passning från Jack Finley och Aleksej Toroptjenko. Butjnevitj fullbordade därmed St Louis vändning.

Carolina stannar därmed i serieledning i Metropolitan division och St Louis på sjunde plats i Central division.

När lagen möttes senast vann St Louis med 3–0.

St Louis möter Edmonton lördag 14 mars 01.00 hemma.

Carolina–St Louis 1–3 (1–0, 0–1, 0–2)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 1–0 (8.38) Mark Jankowski.

Andra perioden: 1–1 (23.53) Jimmy Snuggerud (Dylan Holloway, Cam Fowler).

Tredje perioden: 1–2 (55.12) Jimmy Snuggerud (Dylan Holloway, Robert Thomas), 1–3 (59.09) Pavel Butjnevitj (Jack Finley, Aleksej Toroptjenko).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 3-0-2

St Louis: 4-1-0

