Stark seger för Hudiksvall i toppmatchen mot Lindlöven

Hudiksvall vann med 2–1 mot Lindlöven

Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna

Rasmus Kahilainen avgjorde för Hudiksvall

Det var två topplag som möttes i hockeyettan norra på söndagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Hudiksvall, som besegrade Lindlöven med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) i den tidiga seriefinalen.

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Hudiksvall är i fortsatt serieledning och Lindlöven på andra plats. I och med Hudiksvalls seger skiljer det nu sex poäng mellan lagen.

Det var två formstarka lag som möttes. Hudiksvall tog elfte segern i rad. Lindlöven hade före matchen sex segrar i rad.

Hudiksvall–Lindlöven – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Emil Stadin gjorde 1–0 till Hudiksvall 5.17 in i andra perioden efter förarbete från Gabriel Kangas och Arvid Sundin.

9.29 in i tredje perioden satte Rasmus Kahilainen pucken på pass av Linus Lindblom och ökade ledningen.

Joel Kiirikki stod för målet när Lindlöven reducerade till 2–1 med 1.54 kvar att spela på passning från Simon Nyhlén-Persson och Felix Färhammar. Men mer än så orkade Lindlöven inte med.

Fredag 19 december 19.00 spelar Hudiksvall hemma mot Strömsbro. Lindlöven möter Forshaga hemma i Lindehov söndag 28 december 16.00.

Hudiksvall–Lindlöven 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

Hockeyettan norra, Holmen Center

Andra perioden: 1–0 (25.17) Emil Stadin (Gabriel Kangas, Arvid Sundin).

Tredje perioden: 2–0 (49.29) Rasmus Kahilainen (Linus Lindblom), 2–1 (58.06) Joel Kiirikki (Simon Nyhlén-Persson, Felix Färhammar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 5-0-0

Lindlöven: 4-0-1

Nästa match:

Hudiksvall: Strömsbro IF, hemma, 19 december 19.00

Lindlöven: Forshaga IF, hemma, 28 december 16.00