Stabil seger för HV 71 – som nollade Leksand
- Seger för HV 71 med 5–0 mot Leksand
- HV 71:s fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Aleksi Heponiemi matchvinnare för HV 71
HV 71 höll nollan och vann på hemmaplan mot Leksand i SHL. Matchen slutade 5–0 (2–0, 1–0, 2–0).
Segern var HV 71:s fjärde på de senaste fem matcherna.
HV 71–Leksand – mål för mål
HV 71 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 7.13 i andra perioden slog Hugo Pettersson till framspelad av Axel Rindell och Aleksi Heponiemi och gjorde 3–0. HV 71 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Axel Rindell och Jamiro Reber.
HV 71:s Axel Rindell stod för ett mål och två assists.
I nästa match möter HV 71 Färjestad borta och Leksand möter Växjö hemma. Båda matcherna spelas torsdag 20 november 19.00.
HV 71–Leksand 5–0 (2–0, 1–0, 2–0)
SHL, Husqvarna Garden
Första perioden: 1–0 (3.10) Aleksi Heponiemi (Lukas Rousek), 2–0 (18.39) Hugo Fransson (Axel Rindell).
Andra perioden: 3–0 (27.13) Hugo Pettersson (Axel Rindell, Aleksi Heponiemi).
Tredje perioden: 4–0 (49.36) Jamiro Reber (Justin Glenn Kloos, Riley Woods), 5–0 (58.57) Axel Rindell (Lukas Rousek, Jonathan Ang).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
HV 71: 4-0-1
Leksand: 2-0-3
Nästa match:
HV 71: Färjestads BK, borta, 20 november
Leksand: Växjö Lakers HC, hemma, 20 november
