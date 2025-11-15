Stabil seger för HV 71 – som nollade Leksand

Seger för HV 71 med 5–0 mot Leksand

HV 71:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Aleksi Heponiemi matchvinnare för HV 71

HV 71 höll nollan och vann på hemmaplan mot Leksand i SHL. Matchen slutade 5–0 (2–0, 1–0, 2–0).

Segern var HV 71:s fjärde på de senaste fem matcherna.

HV 71–Leksand – mål för mål

HV 71 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 7.13 i andra perioden slog Hugo Pettersson till framspelad av Axel Rindell och Aleksi Heponiemi och gjorde 3–0. HV 71 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Axel Rindell och Jamiro Reber.

HV 71:s Axel Rindell stod för ett mål och två assists.

I nästa match möter HV 71 Färjestad borta och Leksand möter Växjö hemma. Båda matcherna spelas torsdag 20 november 19.00.

HV 71–Leksand 5–0 (2–0, 1–0, 2–0)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (3.10) Aleksi Heponiemi (Lukas Rousek), 2–0 (18.39) Hugo Fransson (Axel Rindell).

Andra perioden: 3–0 (27.13) Hugo Pettersson (Axel Rindell, Aleksi Heponiemi).

Tredje perioden: 4–0 (49.36) Jamiro Reber (Justin Glenn Kloos, Riley Woods), 5–0 (58.57) Axel Rindell (Lukas Rousek, Jonathan Ang).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 4-0-1

Leksand: 2-0-3

Nästa match:

HV 71: Färjestads BK, borta, 20 november

Leksand: Växjö Lakers HC, hemma, 20 november