Seger i förlängningen för Kalmar mot Modo Hockey

Kalmar vann med 2–1 efter förlängning

Kalmars åttonde seger på de senaste nio matcherna

Liam Hawel avgjorde för Kalmar

Kalmars väg till seger mot Modo Hockey hemma i hockeyallsvenskan blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Kalmar avgöra till 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev Liam Hawel, som gjorde det avgörande målet 47 sekunder in i förlängningen.

Därmed har Kalmar vunnit sju matcher i rad i hockeyallsvenskan och har åtta raka segrar på hemmaplan.

Kalmar–Modo Hockey – mål för mål

Det gjordes inga mål under matchens första 40 minuter.

Kalmar tog ledningen först efter 7.14 i tredje perioden genom Elliot Ekmark assisterad av Eddie Levin och George Diaco.

17.48 in i tredje perioden slog Jesper Olofsson till framspelad av Victor Berglund och Kyle Topping och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Kalmar 47 sekunder in i förlängningen blev Liam Hawel med det avgörande målet i förlängningen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Kalmar på andra plats och Modo Hockey på fjärde plats.

I nästa match möter Kalmar SSK hemma och Modo Hockey möter Västerås hemma. Båda matcherna spelas onsdag 17 december 19.00.

Kalmar–Modo Hockey 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Tredje perioden: 1–0 (47.14) Elliot Ekmark (Eddie Levin, George Diaco), 1–1 (57.48) Jesper Olofsson (Victor Berglund, Kyle Topping).

Förlängning: 2–1 (60.47) Liam Hawel (Matt Fonteyne, Peter Diliberatore).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 5-0-0

Modo Hockey: 2-3-0

Nästa match:

Kalmar: Södertälje SK, hemma, 17 december 19.00

Modo Hockey: Västerås IK, hemma, 17 december 19.00