Seger i förlängningen för Boston mot Vancouver

Boston-seger med 3–2 efter förlängning

Fraser Minten tvåmålsskytt för Boston

Andra raka segern för Boston

Bostons väg till seger mot Vancouver borta i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Boston avgöra till 3–2 (1–0, 1–2, 0–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Fraser Minten spelade en avgörande roll för Boston med det vinnande målet i förlängningen.

Bostons Fraser Minten tvåmålsskytt

Fraser Minten gav gästerna Boston ledningen efter 16.24 framspelad av Alex Steeves och Hampus Lindholm.

Vancouver kvitterade till 1–1 genom Elias Pettersson i början av andra perioden i andra perioden.

Boston tog ledningen på nytt genom Elias Lindholm efter 7.25.

Vancouver kvitterade till 2–2 genom Filip Hronek med 1.16 kvar att spela av perioden.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

I förlängningen tog det 4.42 innan Boston avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Fraser Minten, på pass av David Pastrnak.

Lagens första möte för säsongen vann Vancouver med 5–4 efter straffar.

Onsdag 7 januari möter Vancouver Buffalo borta 01.00 och Boston möter Seattle borta 04.00.

Vancouver–Boston 2–3 (0–1, 2–1, 0–0, 0–1)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 0–1 (16.24) Fraser Minten (Alex Steeves, Hampus Lindholm).

Andra perioden: 1–1 (20.48) Elias Pettersson (Filip Hronek, Linus Karlsson), 1–2 (27.25) Elias Lindholm (David Pastrnak, Charlie McAvoy), 2–2 (38.44) Filip Hronek (Zeev Buium).

Förlängning: 2–3 (64.42) Fraser Minten (David Pastrnak).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 1-2-2

Boston: 2-1-2

Nästa match:

Vancouver: Buffalo Sabres, borta, 7 januari 01.00

Boston: Seattle Kraken, borta, 7 januari 04.00