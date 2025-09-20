Seger för BIK Karlskoga J20 med 4–1 mot Hudiksvall

BIK Karlskoga J20 segrade – 4–1 mot Hudiksvall

Marcelo Henriksson Ribeiro avgjorde för BIK Karlskoga J20

Andra raka förlusten för Hudiksvall

BIK Karlskoga J20 vann borta mot Hudiksvall i U20 region väst herr. Matchen på lördagen slutade 1–4 (0–1, 1–2, 0–1).

Det var BIK Karlskoga J20:s första seger, efter förlusten med 2–5 mot Borlänge i premiären.

Strömsbro nästa för BIK Karlskoga J20

BIK Karlskoga J20 tog ledningen efter tio minuters spel, genom William Bråtner på pass av Agust Kittel. BIK Karlskoga J20 utökade ledningen genom Marcelo Henriksson Ribeiro efter 13.33 i andra perioden och kom allt närmare segern.

Hudiksvall reducerade dock till 1–2 genom Rasmus Edström med 1.16 kvar att spela av perioden.

Efter 19.13 gjorde BIK Karlskoga J20 1–3 genom Theo Berggren. 12.49 in i tredje perioden nätade BIK Karlskoga J20:s Joel Antonsson framspelad av Filip Holgersson och Melker Karlsson och ökade ledningen.

I nästa match möter Hudiksvall Strömsbro borta på tisdag 23 september 19.40. BIK Karlskoga J20 möter Strömsbro lördag 27 september 16.00 hemma.

Hudiksvall–BIK Karlskoga J20 1–4 (0–1, 1–2, 0–1)

U20 region väst herr, Holmen Center

Första perioden: 0–1 (10.43) William Bråtner (Agust Kittel).

Andra perioden: 0–2 (33.33) Marcelo Henriksson Ribeiro (Hannes Perman), 1–2 (38.44) Rasmus Edström (Wincent Enarsson), 1–3 (39.13) Theo Berggren (Filip Wiberg, Villiam Lederud).

Tredje perioden: 1–4 (52.49) Joel Antonsson (Filip Holgersson, Melker Karlsson).

Nästa match:

Hudiksvall: Strömsbro IF, borta, 23 september

BIK Karlskoga J20: Strömsbro IF, hemma, 27 september