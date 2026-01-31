Segeltorp bröt tunga sviten – 3–2 mot SDE

Segeltorp segrade – 3–2 mot SDE

Eddie Örnhov med två mål för Segeltorp

Emil Dahlgren avgjorde för Segeltorp

Det blev nio förluster i rad i U20 allettan östra för Segeltorp. Men på lördagen hemma mot SDE kom trendbrottet. Matchen i Segeltorpshallen slutade 3–2 (0–2, 1–0, 2–0).

Eddie Örnhov tvåmålsskytt för Segeltorp

Oliwer Subäck gjorde 1–0 till SDE efter bara 3.28 efter förarbete av Wilmer Hanson. Efter 6.34 gjorde laget 0–2 när Martin Käck hittade rätt på pass av Nelson Berg och William Jonsson Eidsheim. Målet var Martin Käcks femte i U20 allettan östra.

Efter 12.34 i andra perioden nätade Eddie Örnhov framspelad av Elis Häggkvist och Cassius Wärmé och reducerade åt Segeltorp.

6.06 in i tredje perioden fick Eddie Örnhov utdelning återigen på pass av Olle Malmkvist och kvitterade. Efter 11.46 slog Emil Dahlgren till på pass av Liam Rodin och avgjorde matchen. Därmed hade Segeltorp vänt matchen.

Segeltorp stannar därmed på tionde och sista plats och SDE på sjätte plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann SDE med 5–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 2 februari. Då möter Segeltorp Hammarby J20 i Kärrtorps IP 19.45. SDE tar sig an Järna hemma 20.05.

Segeltorp–SDE 3–2 (0–2, 1–0, 2–0)

U20 allettan östra, Segeltorpshallen

Första perioden: 0–1 (3.28) Oliwer Subäck (Wilmer Hanson), 0–2 (6.34) Martin Käck (Nelson Berg, William Jonsson Eidsheim).

Andra perioden: 1–2 (32.34) Eddie Örnhov (Elis Häggkvist, Cassius Wärmé).

Tredje perioden: 2–2 (46.06) Eddie Örnhov (Olle Malmkvist), 3–2 (51.46) Emil Dahlgren (Liam Rodin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Segeltorp: 1-0-4

SDE: 3-0-2

Nästa match:

Segeltorp: Hammarby IF, borta, 2 februari 19.45

SDE: Järna SK, hemma, 2 februari 20.05