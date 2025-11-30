SDE tog ännu en seger – 4–2 mot Frölunda HC

SDE:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Julie Zwarthoed matchvinnare för SDE

SDE är svårslaget i SDHL. Mot Frölunda HC på bortaplan i Frölundaborg på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 4–2 (2–1, 1–1, 1–0) och har nu fyra segrar i rad.

HV 71 nästa för SDE

SDE tog ledningen i första perioden genom Kayleigh Hamers.

Frölunda HC gjorde 1–1 genom Hanna Olsson efter 12.34.

SDE gjorde 1–2 genom Samantha Cogan efter 17.38 i matchen.

Efter 12.51 i andra perioden nätade Andrea Dalen på pass av Hanna Olsson och Felizia Wikner-Zienkiewicz och kvitterade för Frölunda HC.

SDE:s Julie Zwarthoed gjorde 2–3 efter 16.11 framspelad av Sofia Sohlin och Linnea Adelbertson.

6.53 in i tredje perioden nätade SDE:s Dominika Laskova på pass av Samantha Cogan och Gabrielle David och ökade ledningen. 2–4-målet blev matchens sista.

I nästa omgång har Frölunda HC Djurgården borta på Hovet, torsdag 4 december 19.00. SDE spelar hemma mot HV 71 onsdag 3 december 19.00.

Frölunda HC–SDE 2–4 (1–2, 1–1, 0–1)

SDHL, Frölundaborg

Första perioden: 0–1 (7.41) Kayleigh Hamers (Julie Zwarthoed, Nova Åberg), 1–1 (12.34) Hanna Olsson (Felizia Wikner-Zienkiewicz, Tuva Kandell), 1–2 (17.38) Samantha Cogan (Gabrielle David, Kayleigh Hamers).

Andra perioden: 2–2 (32.51) Andrea Dalen (Hanna Olsson, Felizia Wikner-Zienkiewicz), 2–3 (36.11) Julie Zwarthoed (Sofia Sohlin, Linnea Adelbertson).

Tredje perioden: 2–4 (46.53) Dominika Laskova (Samantha Cogan, Gabrielle David).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda HC: 3-1-1

SDE: 4-0-1

Nästa match:

Frölunda HC: Djurgårdens IF, borta, 4 december

SDE: HV 71, hemma, 3 december