SDE tog ännu en seger – 4–2 mot Frölunda HC
- SDE segrade – 4–2 mot Frölunda HC
- SDE:s sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Julie Zwarthoed matchvinnare för SDE
SDE är svårslaget i SDHL. Mot Frölunda HC på bortaplan i Frölundaborg på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 4–2 (2–1, 1–1, 1–0) och har nu fyra segrar i rad.
HV 71 nästa för SDE
SDE tog ledningen i första perioden genom Kayleigh Hamers.
Frölunda HC gjorde 1–1 genom Hanna Olsson efter 12.34.
SDE gjorde 1–2 genom Samantha Cogan efter 17.38 i matchen.
Efter 12.51 i andra perioden nätade Andrea Dalen på pass av Hanna Olsson och Felizia Wikner-Zienkiewicz och kvitterade för Frölunda HC.
SDE:s Julie Zwarthoed gjorde 2–3 efter 16.11 framspelad av Sofia Sohlin och Linnea Adelbertson.
6.53 in i tredje perioden nätade SDE:s Dominika Laskova på pass av Samantha Cogan och Gabrielle David och ökade ledningen. 2–4-målet blev matchens sista.
I nästa omgång har Frölunda HC Djurgården borta på Hovet, torsdag 4 december 19.00. SDE spelar hemma mot HV 71 onsdag 3 december 19.00.
Frölunda HC–SDE 2–4 (1–2, 1–1, 0–1)
SDHL, Frölundaborg
Första perioden: 0–1 (7.41) Kayleigh Hamers (Julie Zwarthoed, Nova Åberg), 1–1 (12.34) Hanna Olsson (Felizia Wikner-Zienkiewicz, Tuva Kandell), 1–2 (17.38) Samantha Cogan (Gabrielle David, Kayleigh Hamers).
Andra perioden: 2–2 (32.51) Andrea Dalen (Hanna Olsson, Felizia Wikner-Zienkiewicz), 2–3 (36.11) Julie Zwarthoed (Sofia Sohlin, Linnea Adelbertson).
Tredje perioden: 2–4 (46.53) Dominika Laskova (Samantha Cogan, Gabrielle David).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Frölunda HC: 3-1-1
SDE: 4-0-1
Nästa match:
Frölunda HC: Djurgårdens IF, borta, 4 december
SDE: HV 71, hemma, 3 december
