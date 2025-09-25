Rögle utklassade Oskarshamn – seger med 6–0

Rögle vann med 6–0 mot Oskarshamn

Rögles Arvid Stolt tvåmålsskytt

Fjärde raka segern för Rögle

Rögle spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Oskarshamn i U18 regional syd herr med hela 6–0 (1–0, 3–0, 2–0).

Därmed har Rögle vunnit fyra matcher i rad i U18 regional syd herr.

Arvid Stolt gjorde två mål för Rögle

Rögle tog ledningen efter 7.04, genom Arvid Stolt framspelad av Ville Finnström och Melwin Högman. Rögle startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 4–0 genom tre snabba mål tidigt i perioden av Arvid Stolt, Felix Svensson och Isak Bjorland. Rögle fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Wille Lönqvist och Liam Adolfsson.

För hemmalaget betyder resultatet första plats i tabellen. Oskarshamn är på sjunde plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 28 september. Då möter Rögle Malmö i Malmö Isstadion 12.10. Oskarshamn tar sig an Tingsryd hemma 13.00.

Rögle–Oskarshamn 6–0 (1–0, 3–0, 2–0)

U18 regional syd herr, Bjäre Entreprenad Arena

Första perioden: 1–0 (7.04) Arvid Stolt (Ville Finnström, Melwin Högman).

Andra perioden: 2–0 (20.29) Arvid Stolt (Felix Svensson), 3–0 (22.30) Felix Svensson, 4–0 (23.47) Isak Bjorland (Ville Finnström).

Tredje perioden: 5–0 (41.32) Wille Lönqvist (Hugo Sandblom), 6–0 (49.58) Liam Adolfsson (Leo Papista, Nicolai Malm).

Nästa match:

Rögle: IF Malmö Redhawks, borta, 28 september

Oskarshamn: Tingsryds AIF, hemma, 28 september