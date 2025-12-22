Ottawa tog ännu en seger – 6–2 mot Boston

Ottawa fortsätter starkt i NHL. När laget mötte Boston på bortaplan i TD Garden på måndagen kom ännu en seger. Laget vann med 6–2 (3–1, 3–1, 0–0). I och med detta har Ottawa fyra segrar i rad.

Ottawa stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Boston reducerade dock till 1–3 genom David Pastrnak efter 19.07.

Ottawa tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 1–4 efter 6.44 genom Tim Stutzle och gick upp till 1–5 innan Boston svarade.

I periodpausen hade Ottawa ledningen med 2–6.

I tredje perioden höll Ottawa i sin 6–2-ledning och vann.

Drake Batherson och Dylan Cozens gjorde ett mål och två assist var för Ottawa.

Resultatet innebär att Boston ligger kvar på fjärde plats i Atlantic division och Ottawa på sjätte plats i Atlantic division.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Ottawa Senators har tagit två segrar före den här matchen. Boston Bruins vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Onsdag 24 december 01.00 möter Boston Montreal hemma i TD Garden medan Ottawa spelar hemma mot Buffalo.

Boston–Ottawa 2–6 (1–3, 1–3, 0–0)

NHL, TD Garden

Första perioden: 0–1 (1.30) Drake Batherson (Nick Jensen, Dylan Cozens), 0–2 (13.44) Claude Giroux (Drake Batherson, Dylan Cozens), 0–3 (16.47) Fabian Zetterlund (Thomas Chabot, David Perron), 1–3 (19.07) David Pastrnak (Pavel Zacha, Charlie McAvoy).

Andra perioden: 1–4 (26.44) Tim Stutzle (Brady Tkachuk, Fabian Zetterlund), 1–5 (27.03) Dylan Cozens (Drake Batherson, David Perron), 2–5 (34.36) Michael Eyssimont (Charlie McAvoy, Marat Khusnutdinov), 2–6 (37.26) Fabian Zetterlund (Stephen Halliday, Claude Giroux).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 1-1-3

Ottawa: 4-0-1

Nästa match:

Boston: Montreal Canadiens, hemma, 24 december 01.00

Ottawa: Buffalo Sabres, hemma, 24 december 01.00