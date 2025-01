Mörrums GoIS J18 slog Alvesta i måljämn match i Jössarinken

Seger för Mörrums GoIS J18 med 3–2 mot Alvesta

Arturs Medvedevs tvåmålsskytt för Mörrums GoIS J18

Tredje raka segern för Mörrums GoIS J18

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Mörrums GoIS J18 hemma mot Alvesta i fortsättningsserien i J18 division 1 syd C herr på torsdagen. Segermålet för Mörrums GoIS J18 stod Arturs Medvedevs för 18.36 in i tredje perioden. Matchen slutade 3–2 (0–1, 2–0, 1–1).

– Vi får ett friläge efter fint spel och där det är ett bra avslut, kommenterade Mörrums GoIS J18:s tränare David Nilsson.

Mörrums GoIS J18:s Arturs Medvedevs tvåmålsskytt

Alvesta tog ledningen efter 13.33, genom Hampus Elmtoft på pass av Oscar Nilsgren. Simon Högardh och Arturs Medvedevs låg sen bakom vändningen till 2–1 för Mörrums GoIS J18. Alvesta kvitterade till 2–2 genom Hampus Ivarsson i tredje perioden.

Mörrums GoIS J18 kunde dock avgöra till 3–2 med 1.24 kvar av matchen genom Arturs Medvedevs.

Det här var Mörrums GoIS J18:s tredje uddamålsseger den här säsongen.

Både Mörrums GoIS J18 och Alvesta har nu nio poäng efter fem spelade matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Alvesta vunnit.

Söndag 26 januari möter Mörrums GoIS J18 Jonstorp hemma 11.20 och Alvesta möter Helsingborg hemma 13.15.

Mörrums GoIS J18–Alvesta 3–2 (0–1, 2–0, 1–1)

Första perioden: 0–1 (13.33) Hampus Elmtoft (Oscar Nilsgren).

Andra perioden: 1–1 (23.46) Simon Högardh (Arvid Boklund), 2–1 (34.48) Arturs Medvedevs (Tristan Isenhelm, Oskar Olofsson).

Tredje perioden: 2–2 (52.21) Hampus Ivarsson, 3–2 (58.36) Arturs Medvedevs (Elis Backendal, Leo Björkman Jakobsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS J18: 3-1-1

Alvesta: 3-0-2

Nästa match:

Mörrums GoIS J18: Jonstorps IF IshF, hemma, 26 januari

Alvesta: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 26 januari