Modo Hockey vann efter sen kvittering mot Skellefteå

Seger för Modo Hockey med 2–1 efter förlängning

Wilma Sundin matchvinnare för Modo Hockey

Andra raka segern för Modo Hockey

Matchen mellan hemmalaget Skellefteå och gästande Modo Hockey i SDHL var lika efter full tid, efter en sen kvittering av Modo Hockeys Justine Leanne Reyes. I förlängningen kunde bortalaget avgöra till 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0) genom Wilma Sundin efter 2. 47 och fullborda vändningen.

Frölunda HC nästa för Modo Hockey

Den första perioden slutade mållös. Det var först 13.31 in i andra perioden som Skellefteå tog ledningen genom Aino Karppinen assisterad av Nikita Bergmann och Nicoline Söndergaard Jensen.

Modo Hockey kvitterade till 1–1 med 1.16 kvar att spela genom Justine Leanne Reyes framspelad av Ebba Hedqvist och Aoi Shiga. Stor matchhjälte för Modo Hockey blev Wilma Sundin som 2.47 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Det här var Skellefteås andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Modo Hockeys andra uddamålsseger.

I nästa omgång har Skellefteå SDE hemma i Skellefteå Kraft Arena, fredag 26 september 19.00. Modo Hockey spelar borta mot Frölunda HC lördag 27 september 12.00.

Skellefteå–Modo Hockey 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1)

SDHL, Skellefteå Kraft Arena

Andra perioden: 1–0 (33.31) Aino Karppinen (Nikita Bergmann, Nicoline Söndergaard Jensen).

Tredje perioden: 1–1 (58.44) Justine Leanne Reyes (Ebba Hedqvist, Aoi Shiga).

Förlängning: 1–2 (62.47) Wilma Sundin (Courtney Vorster, Ebba Hedqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå: 1-1-3

Modo Hockey: 3-0-2

Nästa match:

Skellefteå: SDE HF, hemma, 26 september

Modo Hockey: Frölunda HC, borta, 27 september