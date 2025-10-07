Målfest när Borlänge krossade Hudiksvall på hemmaplan

Seger för Borlänge med 7–1 mot Hudiksvall

Borlänges Helmer Almetun-Lantz tvåmålsskytt

Jacob Gladh Pettersson matchvinnare för Borlänge

Borlänge hade inga problem hemma mot Hudiksvall i U20 region väst herr och vann med utklassningssiffrorna 7–1 (1–0, 5–1, 1–0).

– En gedigen insats där vi spelar för varandra och har tålamod med pucken. I andra perioden gör vi ett ryck med flera fina mål och kan sedan stänga igen helt i den sista, kommenterade Borlänges huvudtränare Victor Eriksson.

Hudiksvalls tränare Casper Ull tyckte till om matchen:

– Vi gör en av de bästa första perioderna på hela säsongen, men tyvärr kommer vi ut i andra och fallerar som ett korthus och att släppa in fem mål under en period är inte acceptabelt! Vi lyfter med oss de saker vi gjorde bra från denna match samtidigt som vi får utvärdera denna tuffa situation vi befinner oss i från de senaste matchernas resultat.

Niilo Lylander gjorde 1–0 till Borlänge efter 9.40 på pass av Filip Eriksson och Melvin Lantz. Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 5–1 och ställningen efter två perioder var 6–1.

1.26 in i tredje perioden slog Douglas Åvik till på pass av Melvin Lantz och ökade ledningen. 7–1-målet blev matchens sista.

Borlänges Filip Eriksson hade tre assists.

Borlänge har tre segrar och två förluster och 23–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hudiksvall har en vinst och fyra förluster och 10–20 i målskillnad.

Lördag 11 oktober möter Borlänge Strömsbro borta 16.45 och Hudiksvall möter Malung hemma 13.00.

Borlänge–Hudiksvall 7–1 (1–0, 5–1, 1–0)

U20 region väst herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (9.40) Niilo Lylander (Filip Eriksson, Melvin Lantz).

Andra perioden: 2–0 (25.51) Jacob Gladh Pettersson (Albin Daniels, Douglas Åvik), 3–0 (26.03) Albin Daniels (Alexander Eriksson, Adrians Klavins), 4–0 (30.35) Adam Bjurell (Jacob Gladh Pettersson), 5–0 (35.31) Helmer Almetun-Lantz (Texas Östberg, Filip Eriksson), 6–0 (37.40) Helmer Almetun-Lantz (Filip Eriksson), 6–1 (39.10) Felix Robertsson (Noah Lindberg).

Tredje perioden: 7–1 (41.26) Douglas Åvik (Melvin Lantz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 3-1-1

Hudiksvall: 1-0-4

Nästa match:

Borlänge: Strömsbro IF, borta, 11 oktober

Hudiksvall: Malungs IF, hemma, 11 oktober