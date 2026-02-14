Lindlövens segerrad mot Örnsköldsvik Hockey intakt

Lindlöven-seger med 1–0 mot Örnsköldsvik Hockey

Lindlövens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Vilmer Grundström avgjorde för Lindlöven

Lindlöven fortsätter att vinna mot Örnsköldsvik Hockey i hockeyettan norra. På lördagen segrade Lindlöven på nytt – den här gången med 1–0 (0–0, 1–0, 0–0) hemma i Lindehov. Det var Lindlövens fjärde raka seger mot Örnsköldsvik Hockey.

– Vi vinner återigen en tight match, jättebra boxplay och målvaktsspel är nyckeln idag. Vi har dålig energi just nu och vi får ladda om batterierna till morgondagen, tyckte Lindlövens tränare Lennart Hermansson.

Vilmer Grundström blev matchhjälte 4.43 in i andra perioden med sitt avgörande 1–0-mål.

Det här var nionde gången den här säsongen som Lindlöven höll nollan.

Det här innebär att Lindlöven nu har sex segrar i följd i hockeyettan norra.

Lindlöven–Örnsköldsvik Hockey – mål för mål

Lindlöven imponerar med fem segrar och 15–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Örnsköldsvik Hockey har två vinster och tre förluster och 13–14 i målskillnad.

Lindlöven stannar därmed på andra plats och Örnsköldsvik Hockey på nionde plats i tabellen.

I nästa match möter Lindlöven Clemensnäs hemma och Örnsköldsvik Hockey möter Forshaga borta. Båda matcherna spelas söndag 15 februari 14.00.

Lindlöven–Örnsköldsvik Hockey 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

Hockeyettan norra, Lindehov

Andra perioden: 1–0 (24.43) Vilmer Grundström (Isak Jonsson, Filip Forsmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 5-0-0

Örnsköldsvik Hockey: 2-1-2

Nästa match:

Lindlöven: Clemensnäs HC, hemma, 15 februari 14.00

Örnsköldsvik Hockey: Forshaga IF, borta, 15 februari 14.00