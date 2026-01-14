Lindlöven vände – med tre raka mål i andra perioden
Följ HockeySverige på
Google news
- Seger för Lindlöven med 4–3 mot Enköping
- Olle Hilmersson matchvinnare för Lindlöven
- Andra raka förlusten för Enköping
Bortalaget Enköping ledde matchen mot Lindlöven efter första perioden. I andra perioden fick Lindlöven rejäl utdelning och vände matchen med tre raka mål och Enköping orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 4–3 (1–2, 3–0, 0–1) i matchen i hockeyettan norra.
Lindlöven–Enköping – mål för mål
Enköping tog ledningen i början av första perioden genom Gustav Eriksson.
Lindlöven kvitterade till 1–1 genom Erik Brenkle efter 7.14.
Enköping gjorde 1–2 genom Edvin Wiklund efter 16.39 i matchen.
Lindlöven vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–2 till 4–2 i andra perioden.
9.33 in i tredje perioden slog Felix Lövgren till framspelad av Edvin Wiklund och Adam Lidström och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Enköping.
I nästa match möter Lindlöven Kiruna borta och Enköping möter Sundsvall borta. Båda matcherna spelas lördag 17 januari 16.00.
Lindlöven–Enköping 4–3 (1–2, 3–0, 0–1)
Hockeyettan norra, Lindehov
Första perioden: 0–1 (0.39) Gustav Eriksson (Tim Almgren, Tobias Smids), 1–1 (7.14) Erik Brenkle (Joel Kiirikki, Wiggo Centervad), 1–2 (16.39) Edvin Wiklund (Lukas Carlsson, Adam Lidström).
Andra perioden: 2–2 (28.09) Jesper Broeng (Sebastian Falk, Johannes Jämsén), 3–2 (28.55) Lukas Johansson (Linus Sjöqvist, Elias Holmberg), 4–2 (36.35) Olle Hilmersson (Isak Jonsson).
Tredje perioden: 4–3 (49.33) Felix Lövgren (Edvin Wiklund, Adam Lidström).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Lindlöven: 3-0-2
Enköping: 2-0-3
Nästa match:
Lindlöven: Kiruna IF, borta, 17 januari 16.00
Enköping: IF Sundsvall Hockey, borta, 17 januari 16.00
Den här artikeln handlar om: