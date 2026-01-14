Lindlöven vände – med tre raka mål i andra perioden

Seger för Lindlöven med 4–3 mot Enköping

Olle Hilmersson matchvinnare för Lindlöven

Andra raka förlusten för Enköping

Bortalaget Enköping ledde matchen mot Lindlöven efter första perioden. I andra perioden fick Lindlöven rejäl utdelning och vände matchen med tre raka mål och Enköping orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 4–3 (1–2, 3–0, 0–1) i matchen i hockeyettan norra.

Lindlöven–Enköping – mål för mål

Enköping tog ledningen i början av första perioden genom Gustav Eriksson.

Lindlöven kvitterade till 1–1 genom Erik Brenkle efter 7.14.

Enköping gjorde 1–2 genom Edvin Wiklund efter 16.39 i matchen.

Lindlöven vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–2 till 4–2 i andra perioden.

9.33 in i tredje perioden slog Felix Lövgren till framspelad av Edvin Wiklund och Adam Lidström och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Enköping.

I nästa match möter Lindlöven Kiruna borta och Enköping möter Sundsvall borta. Båda matcherna spelas lördag 17 januari 16.00.

Lindlöven–Enköping 4–3 (1–2, 3–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Lindehov

Första perioden: 0–1 (0.39) Gustav Eriksson (Tim Almgren, Tobias Smids), 1–1 (7.14) Erik Brenkle (Joel Kiirikki, Wiggo Centervad), 1–2 (16.39) Edvin Wiklund (Lukas Carlsson, Adam Lidström).

Andra perioden: 2–2 (28.09) Jesper Broeng (Sebastian Falk, Johannes Jämsén), 3–2 (28.55) Lukas Johansson (Linus Sjöqvist, Elias Holmberg), 4–2 (36.35) Olle Hilmersson (Isak Jonsson).

Tredje perioden: 4–3 (49.33) Felix Lövgren (Edvin Wiklund, Adam Lidström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 3-0-2

Enköping: 2-0-3

Nästa match:

Lindlöven: Kiruna IF, borta, 17 januari 16.00

Enköping: IF Sundsvall Hockey, borta, 17 januari 16.00