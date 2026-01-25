Limhamns fina svit fortsätter mot KRIF Hockey J18

Limhamn vann med 4–3 mot KRIF Hockey J18

Dante Malmström avgjorde för Limhamn

Andra raka segern för Limhamn

KRIF Hockey J18 har varit lite av ett favoritmotstånd för Limhamn. På söndagen tog Limhamn ännu en seger hemma mot KRIF Hockey J18. Matchen i U18 division 1 syd C vår slutade 4–3 (1–0, 1–3, 2–0). Det var Limhamns femte raka seger mot just KRIF Hockey J18.

Dante Malmström stod för Limhamns avgörande mål 17.05 in i tredje perioden.

I och med detta har KRIF Hockey J18 fyra förluster i rad.

Limhamn–KRIF Hockey J18 – mål för mål

Dante Malmström gjorde 1–0 till Limhamn efter 15.02 assisterad av Elmer Möller och Hampus Rosén.

KRIF Hockey J18 kvitterade till 1–1 genom Vidar Laismark i andra perioden.

Limhamn gjorde 2–1 genom Elmer Möller efter 8.52.

Därefter fixade KRIF Hockey J18:s Theo Elmkvist och Oliver Viding att laget vände underläge till ledning med 2–3.

7.27 in i tredje perioden fick Elmer Möller utdelning på nytt på pass av Sebastian Handin och Felix Bergman och kvitterade. Efter 17.05 slog Dante Malmström till återigen på pass av Elmer Möller och Hampus Rosén och avgjorde matchen.

Elmer Möller gjorde två mål för Limhamn och två målgivande passningar.

Limhamn har två segrar och tre förluster och 12–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Limhamn med 6–0.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Limhamn HK vunnit.

Torsdag 29 januari 19.30 möter Limhamn Jonstorp borta i Jonstorps Ishall medan KRIF Hockey J18 spelar borta mot Kristianstad.

Limhamn–KRIF Hockey J18 4–3 (1–0, 1–3, 2–0)

U18 division 1 syd C vår, Limhamns Ishall

Första perioden: 1–0 (15.02) Dante Malmström (Elmer Möller, Hampus Rosén).

Andra perioden: 1–1 (26.44) Vidar Laismark, 2–1 (28.52) Elmer Möller, 2–2 (30.37) Oliver Viding (Vidar Laismark), 2–3 (37.09) Theo Elmkvist (Oliver Viding, Melvin Blom).

Tredje perioden: 3–3 (47.27) Elmer Möller (Sebastian Handin, Felix Bergman), 4–3 (57.05) Dante Malmström (Elmer Möller, Hampus Rosén).

Nästa match:

Limhamn: Jonstorps IF IshF, borta, 29 januari 19.30

KRIF Hockey J18: Kristianstads IK, borta, 29 januari 19.30