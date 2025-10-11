Klar seger för Skellefteå AIK mot HV 71

Skellefteå AIK segrade – 8–3 mot HV 71

Skellefteå AIK:s femte seger på de senaste sex matcherna

Oscar Lindberg tremålsskytt för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK tog en enkel seger mot HV 71 hemma i Skellefteå Kraft Arena i SHL. Laget dominerade matchen, som slutade 8–3 (1–1, 5–2, 2–0).

Segern var Skellefteå AIK:s femte på de senaste sex matcherna.

Oscar Lindberg gjorde tre mål för Skellefteå AIK

Första perioden var jämn. HV 71 inledde bäst och tog ledningen genom Riley Woods efter 8.42, men Skellefteå AIK kvitterade genom Lars Bryggman efter 14.34. Skellefteå AIK spelade bäst i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 6–3.

Skellefteå AIK fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–3. Målen i sista perioden gjordes av Oscar Lindberg och Oliver Okuliar.

Mikkel Aagaard gjorde ett mål för Skellefteå AIK och spelade dessutom fram till fyra mål, Oscar Lindberg gjorde tre mål och Rickard Hugg hade tre assists.

På torsdag 16 oktober 19.00 spelar Skellefteå AIK borta mot Timrå IK och HV 71 hemma mot Djurgården.

Skellefteå AIK–HV 71 8–3 (1–1, 5–2, 2–0)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (8.42) Riley Woods (Justin Glenn Kloos, Lukas Rousek), 1–1 (14.34) Lars Bryggman (Pontus Johansson, Arvid Lundberg).

Andra perioden: 2–1 (21.10) Frans Haara (Mikkel Aagaard, Rickard Hugg), 2–2 (27.56) Jonathan Ang, 3–2 (28.36) Oliver Okuliar, 4–2 (29.55) Oscar Lindberg (Rickard Hugg, Mikkel Aagaard), 5–2 (32.25) Oscar Lindberg (Mikkel Aagaard, Jonathan Pudas), 5–3 (34.46) Riley Woods (Hugo Fransson, Lucas Lagerberg), 6–3 (36.40) Mikkel Aagaard (Rickard Hugg, Frans Haara).

Tredje perioden: 7–3 (49.30) Oscar Lindberg (Jonathan Johnson, Mikkel Aagaard), 8–3 (51.39) Oliver Okuliar (Lars Bryggman, Pär Lindholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 4-0-1

HV 71: 2-1-2

Nästa match:

Skellefteå AIK: Timrå IK, borta, 16 oktober

HV 71: Djurgårdens IF, hemma, 16 oktober