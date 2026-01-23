IFK Österåker Hockey vann hemma mot FOC Farsta IF

IFK Österåker Hockey-seger med 2–1 mot FOC Farsta IF

FOC Farsta IF:s femte raka förlust

IFK Österåker Hockey nu sjätte, FOC Farsta IF på nionde plats

Det blev seger för hemmalaget IFK Österåker Hockey i matchen mot FOC Farsta IF i Österåker Sportcentrum. Laget vann fredagens match i U18 division 1 östra A fortsättningsserie med 2–1.

IFK Tumba IK 2 nästa för IFK Österåker Hockey

Lagen möts på nytt i Farsta Ishall den 17 februari.

I nästa omgång har IFK Österåker Hockey IFK Tumba IK 2 borta i Ishuset, söndag 25 januari 18.30. FOC Farsta IF spelar hemma mot Älta IF lördag 24 januari 17.30.