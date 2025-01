IF Troja-Ljungby vann mot Helsingborg efter Axel Stjernlöfs två mål

Seger för IF Troja-Ljungby med 4–1 mot Helsingborg

Axel Stjernlöf med två mål för IF Troja-Ljungby

Tredje förlusten i rad för Helsingborg

Det blev IF Troja-Ljungby som gick segrande ur mötet med Helsingborg i J20 region syd topp 6 herr på bortaplan, med 4–1 (1–1, 1–0, 2–0).

IF Troja-Ljungbys tränare Robert Sundin:

– Det var skönt och se att vi var med från start idag. Det har vi saknat sista två matcherna. Spelet från röd och framåt är riktigt bra idag, förutom att vi missar endel bra lägen. Vi skapar tillräckligt mycket för att göra ett antal mål till.

IF Troja-Ljungbys Axel Stjernlöf tvåmålsskytt

Första perioden var jämn. IF Troja-Ljungby inledde bäst och tog ledningen genom Jörgen Börresen Presterudstuen efter 9.17, men Helsingborg kvitterade genom Elias Henriksson efter 16.47. Efter 7.07 i andra perioden nätade Axel Stjernlöf, framspelad av Julian Backman och gav IF Troja-Ljungby ledningen. I tredje perioden gjorde IF Troja-Ljungby 1–3 efter 6.03 genom Axel Stjernlöf framspelad av Lias Hedin och Alvin Elisson. Och med bara 35 sekunder kvar satte Theo Andersen avgörande 1–4.

IF Troja-Ljungbys Axel Stjernlöf stod för tre poäng, varav två mål.

Helsingborg har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fem spelade matcher. IF Troja-Ljungby har 15 poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Troja/Ljungby vunnit.

Tisdag 28 januari 19.00 spelar Helsingborg borta mot Borås. IF Troja-Ljungby möter Borås hemma i Ljungby Arena tisdag 4 februari 19.00.

Helsingborg–IF Troja-Ljungby 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)

Första perioden: 0–1 (9.17) Jörgen Börresen Presterudstuen (Axel Stjernlöf, Rasmus Fredh), 1–1 (16.47) Elias Henriksson (Elliot Simonsen).

Andra perioden: 1–2 (27.07) Axel Stjernlöf (Julian Backman).

Tredje perioden: 1–3 (46.03) Axel Stjernlöf (Lias Hedin, Alvin Elisson), 1–4 (59.25) Theo Andersen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 1-0-4

IF Troja-Ljungby: 3-0-2

Nästa match:

Helsingborg: Borås HC, borta, 28 januari

IF Troja-Ljungby: Borås HC, hemma, 4 februari