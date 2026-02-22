Ny seger för Hudiksvall mot drömmotståndet

Hudiksvall vann med 4–2 mot Forshaga

Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna

Linus Lindblom matchvinnare för Hudiksvall

Forshaga har varit lite av ett drömmotstånd för Hudiksvall. På söndagen tog Hudiksvall ännu en seger borta mot Forshaga. Matchen i hockeyettan norra slutade 4–2 (2–0, 0–2, 2–0). Det var Hudiksvalls nionde raka seger mot just Forshaga.

– Sjukt stolt över gruppen som spelade idag. Tycker vi matchar upp Hudik väldigt bra. Vinner skotten i andra med 21–10. Jag tror inte något lag gjort det mot Hudik i år. Sjukt stolt som sagt, fast vi förlorade, kommenterade Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand.

Resultatet betyder att serieledande Hudiksvall tog 26:e segern i följd och att Forshaga samtidigt förlorade efter fyra segrar i rad.

Forshaga–Hudiksvall – mål för mål

Viggo Nordström gjorde 1–0 till gästande Hudiksvall efter 8.23 med assist av Carl Wassenius och Linus Lindblom. Laget ökade ledningen till 0–2 efter 9.04 när Jesper Wiberg fick träff efter pass från Lucas Thorstensson och Linus Lindblom.

Forshaga reducerade till 1–2 redan efter efter 3.09 i andra perioden genom Sebastian Lövgren efter förarbete av Pelle Hedlund och Rasmus Åkerblad. Efter 19.36 i andra perioden nätade Hugo Hell på pass av Adam Byström Johansson och Pelle Hedlund och kvitterade för Forshaga.

6.45 in i tredje perioden fick Linus Lindblom utdelning framspelad av Jacob Svensson och gav laget ledningen. Efter 7.23 nätade Anton Schagerberg på pass av Arvid Sundin och Sebastian Walfridsson och ökade ledningen för Hudiksvall. 2–4-målet blev matchens sista.

Hudiksvalls Linus Lindblom stod för tre poäng, varav ett mål.

Forshaga stannar därmed kvar på sjätte plats.

I nästa match möter Forshaga Borlänge borta på onsdag 25 februari 19.00. Hudiksvall möter Piteå lördag 28 februari 16.00 hemma.

Forshaga–Hudiksvall 2–4 (0–2, 2–0, 0–2)

Hockeyettan norra, Ängevi Ishall

Första perioden: 0–1 (8.23) Viggo Nordström (Carl Wassenius, Linus Lindblom), 0–2 (9.04) Jesper Wiberg (Lucas Thorstensson, Linus Lindblom).

Andra perioden: 1–2 (23.09) Sebastian Lövgren (Pelle Hedlund, Rasmus Åkerblad), 2–2 (39.36) Hugo Hell (Adam Byström Johansson, Pelle Hedlund).

Tredje perioden: 2–3 (46.45) Linus Lindblom (Jacob Svensson), 2–4 (47.23) Anton Schagerberg (Arvid Sundin, Sebastian Walfridsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 4-0-1

Hudiksvall: 5-0-0

Nästa match:

Forshaga: Borlänge HF, borta, 25 februari 19.00

Hudiksvall: Piteå HC, hemma, 28 februari 16.00