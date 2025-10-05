Hudiksvall höll nollan och vann mot Clemensnäs

Hudiksvall segrade – 3–0 mot Clemensnäs

Rasmus Kahilainen avgjorde för Hudiksvall

Andra förlusten i följd för Clemensnäs

Inte ett enda insläppt mål och tre mål framåt. Hudiksvall vann på hemmaplan mot Clemensnäs i hockeyettan norra. Den målsnåla matchen slutade 3–0 (1–0, 1–0, 1–0).

Hudiksvall–Clemensnäs – mål för mål

Hudiksvall tog ledningen efter elva minuters spel genom Rasmus Kahilainen framspelad av Elias Degnell och Max Sjöholm. Efter 2.39 i andra perioden nätade Jesper Wiberg på pass av Jacob Svensson och Lucas Thorstensson och gjorde 2–0. Hudiksvall gjorde också 3–0 genom Arvid Sundin assisterad av Henrik Olsén och Lucas Thorstensson efter 11.46 i tredje perioden.

När lagen senast möttes blev det seger för Hudiksvall med 4–2.

Onsdag 8 oktober 19.00 spelar Hudiksvall hemma mot Brödernas/Väsby. Clemensnäs möter Vallentuna hemma i Kopparhallen lördag 11 oktober 16.00.

Hudiksvall–Clemensnäs 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (11.10) Rasmus Kahilainen (Elias Degnell, Max Sjöholm).

Andra perioden: 2–0 (22.39) Jesper Wiberg (Jacob Svensson, Lucas Thorstensson).

Tredje perioden: 3–0 (51.46) Arvid Sundin (Henrik Olsén, Lucas Thorstensson).

Nästa match:

Hudiksvall: Brödernas/Väsby IK HK, hemma, 8 oktober

Clemensnäs: Vallentuna Hockey, hemma, 11 oktober