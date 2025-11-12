Hudiksvall upp i topp efter seger mot Sollentuna

Hudiksvall segrade – 2–1 mot Sollentuna

Hudiksvalls sjätte seger på de senaste sju matcherna

Arvid Sundin avgjorde för Hudiksvall

Hudiksvall är nu serieledare i hockeyettan norra efter seger, 1–2 (0–0, 1–1, 0–1), borta mot Sollentuna. Hudiksvall leder serien tre poäng före Lindlöven. Lindlöven har dock tre matcher mindre spelade. Sollentuna ligger på tionde plats i tabellen.

Vallentuna nästa för Hudiksvall

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Efter 4.38 i andra perioden gjorde Sollentuna 1–0 genom Lukas Paulsson.

Hudiksvall kvitterade till 1–1 genom Rasmus Kahilainen med 3.22 kvar att spela av perioden. 6.19 in i tredje perioden slog Arvid Sundin till på pass av Emil Stadin och Maximilian Kilpinen och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Hudiksvalls fjärde uddamålsseger.

Nästa motstånd för Sollentuna är Strömsbro. Lagen möts söndag 16 november 15.00. Hudiksvall tar sig an Vallentuna hemma fredag 14 november 19.00.

Sollentuna–Hudiksvall 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

Hockeyettan norra

Andra perioden: 1–0 (24.38) Lukas Paulsson (Linus Molin, Ture Edvardsson), 1–1 (36.38) Rasmus Kahilainen (Axel Levander, Jacob Svensson).

Tredje perioden: 1–2 (46.19) Arvid Sundin (Emil Stadin, Maximilian Kilpinen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 3-0-2

Hudiksvall: 4-1-0

Nästa match:

Sollentuna: Strömsbro IF, hemma, 16 november

Hudiksvall: Vallentuna Hockey, hemma, 14 november