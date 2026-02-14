Grums förlänger segersviten mot Hudiksvall

Grums segrade – 5–3 mot Hudiksvall

Grums fjärde seger på de senaste fem matcherna

Carl Lauridsen matchvinnare för Grums

Grums fortsätter att vinna mot Hudiksvall i U20 region väst herr. På lördagen segrade Grums på nytt – den här gången med 5–3 (1–1, 2–1, 2–1) hemma i Billerudhallen. Det var Grums femte raka seger mot Hudiksvall.

Segern var Grums fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Hudiksvall 16 förluster i rad.

Grums–Hudiksvall – mål för mål

Arwid Eldh Gustavsson gav Grums ledningen efter tio minuters spel efter pass från Lukas Eckerwall. Hudiksvall kvitterade genom Nils Strömbom på passning från Rasmus Edström och Måns Fagerström efter 14.48.

Grums gjorde 2–1 genom Arwid Eldh Gustavsson som gjorde sitt andra mål efter 3.37 i andra perioden.

Hudiksvall kvitterade till 2–2 genom Rasmus Edström efter 10.21 av perioden.

Grums tog ledningen på nytt genom Oscar Fridén efter 19.45.

Grums gjorde två mål i tredje perioden och gick från 3–2 till 5–2, målen av Carl Lauridsen och Oscar Fridén och punkterade matchen.

Hudiksvall reducerade dock till 5–3 genom Rasmus Edström när bara två minuter återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Hudiksvalls Rasmus Edström stod för tre poäng, varav två mål.

Det här var fjärde mötet mellan Grums och Hudiksvall den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Grums IK Hockey vunnit.

Hudiksvall möter Borlänge hemma lördag 21 februari 13.00.

Grums–Hudiksvall 5–3 (1–1, 2–1, 2–1)

U20 region väst herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (10.16) Arwid Eldh Gustavsson (Lukas Eckerwall), 1–1 (14.48) Nils Strömbom (Rasmus Edström, Måns Fagerström).

Andra perioden: 2–1 (23.37) Arwid Eldh Gustavsson (Linus Olsson), 2–2 (30.21) Rasmus Edström (Nils Strömbom), 3–2 (39.45) Oscar Fridén (Hugo Sjöstrand).

Tredje perioden: 4–2 (47.53) Carl Lauridsen, 5–2 (53.30) Oscar Fridén (Liam Sveningsson), 5–3 (58.45) Rasmus Edström (Måns Fagerström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 4-0-1

Hudiksvall: 0-0-5

Nästa match:

Hudiksvall: Borlänge HF, hemma, 21 februari 13.00