Grums fina svit håller i sig efter 6–1 mot Hudiksvall

Grums vann med 6–1 mot Hudiksvall

Grums femte seger på de senaste fem matcherna

Max Johansson gjorde två mål för Grums

6–1 (4–0, 1–0, 1–1) blev resultatet när Grums och Hudiksvall möttes i Billerudhallen på lördagen. I och med detta har Grums fem raka segrar i U20 region väst herr.

Oscar Fridén gjorde avgörande målet

Grums stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 8.11 i mitten av perioden. Efter 4.12 i andra perioden nätade Lucas Branting på pass av Liam Sveningsson och Linus Högström Nordhammer och gjorde 5–0. Grums ökade ledningen till 6–0 genom Hampus Öhman efter 9.46 i tredje perioden.

Wilmer Henriksson reducerade förvisso, men närmare än 6–1 kom inte Hudiksvall. Grums tog därmed en säker seger.

Grums Max Johansson stod för två mål och ett assist och Linus Högström Nordhammer hade tre assists.

Hudiksvall har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fem spelade matcher. Grums har tolv poäng.

Grums tar sig an BIK Karlskoga J20 i nästa match hemma tisdag 7 oktober 20.00. Hudiksvall möter samma dag 19.00 Borlänge borta.

Grums–Hudiksvall 6–1 (4–0, 1–0, 1–1)

U20 region väst herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (2.47) Tristan Hultman (Max Johansson), 2–0 (7.13) Oscar Fridén (Lucas Branting, Lucas Nyman), 3–0 (7.44) Max Johansson (Elias Grankvist, Hugo Sjöstrand), 4–0 (10.58) Max Johansson (Linus Högström Nordhammer, Tristan Hultman).

Andra perioden: 5–0 (24.12) Lucas Branting (Liam Sveningsson, Linus Högström Nordhammer).

Tredje perioden: 6–0 (49.46) Hampus Öhman (Hugo Sjöstrand, Linus Högström Nordhammer), 6–1 (54.55) Wilmer Henriksson (Ossian Ling Veiksaar, Melker Dansk Hesselius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 5-0-0

Hudiksvall: 1-0-4

Nästa match:

Grums: BIK Karlskoga, hemma, 7 oktober

Hudiksvall: Borlänge HF, borta, 7 oktober