Frölunda HC nollade HV 71 – vann med 5–0

Frölunda HC vann med 5–0 mot HV 71

Frölunda HC:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Sofie Lundin avgjorde för Frölunda HC

Frölunda HC höll nollan när laget vann på hemmaplan mot HV 71 i SDHL. Matchen slutade 5–0 (1–0, 1–0, 3–0).

– Fem olika målskyttar. Två junior fick chansen idag på backsidan utöver de juniorer vi redan har i truppen. Bra intensitet och driv idag, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.

I och med detta har Frölunda HC hela 15 raka segrar i SDHL.

Frölunda HC–HV 71 – mål för mål

Sofie Lundin gav Frölunda HC ledningen efter 14 minuter assisterad av Elisa Holopainen och Sanni Rantala. Efter elva sekunder i andra perioden nätade Hanna Olsson på pass av Edit Danielsson och Paula Bergström och gjorde 2–0. Frölunda HC fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Andrea Dalen, Edit Danielsson och Linnea Pettersson Dove.

Det här betyder att Frölunda HC är i fortsatt serieledning, med 42 poäng efter 15 matcher och HV 71 sist, på tionde plats med åtta poäng.

I nästa omgång har Frölunda HC Färjestad borta i Löfbergs Arena, onsdag 29 oktober 18.00. HV 71 spelar hemma mot Färjestad lördag 1 november 12.00.

Frölunda HC–HV 71 5–0 (1–0, 1–0, 3–0)

SDHL, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (14.57) Sofie Lundin (Elisa Holopainen, Sanni Rantala).

Andra perioden: 2–0 (20.11) Hanna Olsson (Edit Danielsson, Paula Bergström).

Tredje perioden: 3–0 (40.30) Edit Danielsson (Andrea Dalen, Melissa Jefferies), 4–0 (46.19) Andrea Dalen (Sanni Rantala, Hanna Olsson), 5–0 (55.45) Linnea Pettersson Dove.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda HC: 5-0-0

HV 71: 2-0-3

Nästa match:

Frölunda HC: Färjestad BK, borta, 29 oktober

HV 71: Färjestad BK, hemma, 1 november