Formstarka Seattle vann mot Boston

Seattle-seger med 7–4 mot Boston

Seattles åttonde seger på de senaste nio matcherna

Kaapo Kakko avgjorde för Seattle

Det går fortsatt bra för Seattle i NHL. På onsdagen mötte laget Boston på hemmaplan i Climate Pledge Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Boston blev 7–4 (1–1, 3–1, 3–2).

Minnesota nästa för Seattle

Jordan Eberle gjorde 1–0 till Seattle efter åtta minuter på pass av Matthew Beniers och Vince Dunn.

Boston kvitterade när David Pastrnak hittade rätt med assist av Nikita Zadorov och Marat Chusnutdinov efter 12.47.

I andra perioden var det Seattle som dominerade. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 4–2.

Seattle övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 10.21 genom Kaapo Kakko och gick upp till 6–2 innan Boston kom tillbaka och reducerade till 6–4.

Innan matchen var över hade Seattle gjort 7–4.

Seattles Kaapo Kakko stod för två mål och ett assist.

Det här betyder att Boston ligger på sjunde plats i Atlantic division och Seattle är på tredje plats i Pacific division.

Lagen möts igen 16 januari i TD Garden.

Seattle tar sig an Minnesota i nästa match hemma fredag 9 januari 04.00. Boston möter samma dag 01.00 Calgary hemma.

Seattle–Boston 7–4 (1–1, 3–1, 3–2)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 1–0 (8.50) Jordan Eberle (Matthew Beniers, Vince Dunn), 1–1 (12.47) David Pastrnak (Nikita Zadorov, Marat Chusnutdinov).

Andra perioden: 2–1 (22.48) Berkly Catton (Jared Mccann, Ryker Evans), 2–2 (26.28) David Pastrnak (Charlie McAvoy, Elias Lindholm), 3–2 (38.23) Ben Meyers (Tye Kartye), 4–2 (39.59) Jared Mccann (Vince Dunn, Matthew Beniers).

Tredje perioden: 5–2 (50.21) Kaapo Kakko (Frederick Gaudreau, Chandler Stephenson), 6–2 (54.20) Berkly Catton (Frederick Gaudreau, Kaapo Kakko), 6–3 (54.48) Mason Lohrei (Pavel Zacha, Casey Mittelstadt), 6–4 (57.36) Viktor Arvidsson (Casey Mittelstadt, Alex Steeves), 7–4 (59.47) Kaapo Kakko (Cale Fleury).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 4-1-0

Boston: 2-1-2

Nästa match:

Seattle: Minnesota Wild, hemma, 9 januari 04.00

Boston: Calgary Flames, hemma, 9 januari 01.00