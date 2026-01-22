Detroit tog ny seger mot favoritmotståndet

Detroit segrade – 2–1 efter förlängning

Detroits sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Dylan Larkin avgjorde för Detroit

Toronto har varit lite av ett drömmotstånd för Detroit. På torsdagen tog Detroit ännu en seger borta mot Toronto. Matchen i NHL slutade 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 1–0) efter förlängning. Det var Detroits fjärde raka seger mot just Toronto.

Dylan Larkin slog till 3.07 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Segern var Detroits sjunde på de senaste åtta matcherna.

Toronto–Detroit – mål för mål

Toronto tog ledningen efter 4.46 genom Scott Laughton med assist av Calle Järnkrok och Steven Lorentz. 1–1 kom efter 19.42 när Simon Edvinsson fick träff efter förarbete från Lucas Raymond och Dylan Larkin.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Matchvinnare för bortalaget Detroit blev Dylan Larkin som 3.07 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Det här var fjärde mötet mellan Toronto och Detroit den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Detroit Red Wings vunnit.

I nästa omgång har Toronto Vegas hemma i Scotiabank Arena, lördag 24 januari 01.00. Detroit spelar borta mot Minnesota fredag 23 januari 03.30.

Toronto–Detroit 1–2 (1–1, 0–0, 0–0, 0–1)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 1–0 (4.46) Scott Laughton (Calle Järnkrok, Steven Lorentz), 1–1 (19.42) Simon Edvinsson (Lucas Raymond, Dylan Larkin).

Förlängning: 1–2 (63.07) Dylan Larkin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 1-2-2

Detroit: 4-0-1

Nästa match:

Toronto: Vegas Golden Knights, hemma, 24 januari 01.00

Detroit: Minnesota Wild, borta, 23 januari 03.30