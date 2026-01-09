Boston besegrade Calgary på hemmaplan

Boston vann med 4–1 mot Calgary

Elias Lindholm matchvinnare för Boston

Fjärde förlusten i följd för Calgary

Boston segrade på hemmaplan i TD Garden mot Calgary i NHL. 4–1 (2–0, 2–1, 0–0) slutade matchen på fredagen.

I och med detta har Calgary fyra förluster i rad.

NY Rangers nästa för Boston

Sean Kuraly gjorde 1–0 till Boston efter nio minuter på pass av Tanner Jeannot och Charlie McAvoy. Laget gjorde 2–0 när Elias Lindholm slog till på passning från David Pastrnak och Marat Chusnutdinov efter 12.06.

Boston gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Mason Lohrei och Casey Mittelstadt och punkterade matchen.

Connor Zary reducerade förvisso men närmare än 4–1 kom inte Calgary. Tredje perioden blev mållös och Boston tog därmed en stabil seger.

När lagen möttes senast vann Calgary med 2–1 efter att matchen gått till förlängning .

I nästa match, lördag 10 januari möter Boston NY Rangers hemma i TD Garden 19.00 medan Calgary spelar borta mot Pittsburgh 21.30.

Boston–Calgary 4–1 (2–0, 2–1, 0–0)

NHL, TD Garden

Första perioden: 1–0 (9.48) Sean Kuraly (Tanner Jeannot, Charlie McAvoy), 2–0 (12.06) Elias Lindholm (David Pastrnak, Marat Chusnutdinov).

Andra perioden: 3–0 (34.02) Mason Lohrei (Sean Kuraly, Tanner Jeannot), 4–0 (37.59) Casey Mittelstadt (Viktor Arvidsson, Pavel Zacha), 4–1 (38.44) Connor Zary (Morgan Frost, Kevin Bahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 3-1-1

Calgary: 1-0-4

Nästa match:

Boston: New York Rangers, hemma, 10 januari 19.00

Calgary: Pittsburgh Penguins, borta, 10 januari 21.30