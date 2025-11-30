Björklöven avgjorde i tredje perioden i segern mot Modo Hockey U20

Björklöven vann med 5–3 mot Modo Hockey U20

Filip Nygren tvåmålsskytt för Björklöven

Sjätte segern för Björklöven

Björklöven vann matchen hemma mot Modo Hockey U20 i U20 nationell norra efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Björklöven drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–3 (2–0, 1–3, 2–0).

Filip Nygren gjorde två mål för Björklöven

Björklöven tog ledningen efter 8.20 genom Jon Nordqvist på passning från Philip Hemmyr och Oscar Djurberg.

Laget gjorde också 2–0 efter 19.43 när Filip Nygren fick träff efter förarbete av Rasmus Becker och Jon Nordqvist.

Björklöven ökade ledningen till 3–0 genom Mathias Sivertsen Andresen efter 3.34 i andra perioden.

Modo Hockey U20 reducerade och kvitterade till 3–3.

15.23 in i tredje perioden fick Filip Nygren utdelning på nytt på pass av Rasmus Becker och gav laget ledningen.

Bruno Osmanis stod för målet när Björklöven punkterade matchen med ett 5–3-mål med tio sekunder kvar att spela. 5–3-målet blev matchens sista.

Modo Hockey U20:s nya tabellposition är åttonde plats medan Björklöven är på tionde och sista plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, lördag 6 december möter Björklöven Timrå U20 borta i SCA Arena 13.00 medan Modo Hockey U20 spelar borta mot Brynäs 14.00.

Björklöven–Modo Hockey U20 5–3 (2–0, 1–3, 2–0)

U20 nationell norra

Första perioden: 1–0 (8.20) Jon Nordqvist (Philip Hemmyr, Oscar Djurberg), 2–0 (19.43) Filip Nygren (Rasmus Becker, Jon Nordqvist).

Andra perioden: 3–0 (23.34) Mathias Sivertsen Andresen (Eddin Mesanovic), 3–1 (28.09) Bård Valstad Solheim, 3–2 (29.35) Elton Hermansson (Bård Valstad Solheim, Alex Zalesak), 3–3 (33.24) Alfons Öberg (Erik Häggblad, Sebastian Peter).

Tredje perioden: 4–3 (55.23) Filip Nygren (Rasmus Becker), 5–3 (59.50) Bruno Osmanis.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 3-0-2

Modo Hockey U20: 3-1-1

Nästa match:

Björklöven: Timrå, borta, 6 december

Modo Hockey U20: Brynäs IF, borta, 6 december