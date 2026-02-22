BIK Karlskoga har fem raka segrar – vann mot Hudiksvall med 14–2

BIK Karlskoga vann med 14–2 mot Hudiksvall

BIK Karlskogas femte seger på de senaste sex matcherna

Jacob Fridlund avgjorde för BIK Karlskoga

Det blev 14–2 (6–0, 3–0, 5–2) på hemmaplan mot Hudiksvall på söndagen och därmed också den femte raka segern i U18 regional väst fortsättning vår herr för BIK Karlskoga. Det innebär också att Hudiksvall åkte på 14:e raka förlusten.

BIK Karlskogas tränare Tim Frölander tyckte så här om matchen:

– Vi gör en bra match. Det är inte alltid lätt för killarna att behålla fokus när det rinner iväg men i dag tycker vi att vi lyckas behålla det och kan dra ifrån tidigt i matchen. Nu vänder vi blad och fokus på Kil och Borlänge som står på tur.

Kils AIK J18 nästa för BIK Karlskoga

BIK Karlskoga var starkast i första perioden som laget vann klart med 6–0.

Även i andra perioden var det BIK Karlskoga som spelade bäst och gick från 6–0 till 9–0 genom mål av Wilmer Olmats, Levi Kristiansson och Olle Andersson.

BIK Karlskoga startade också tredje perioden vassast. Laget gick från 9–0 till 12–0. Till slut blev det 14–2.

Axel Söderblom gjorde två mål för BIK Karlskoga och spelade dessutom fram till fyra mål, Adam Skoogh stod för två mål och tre assists, Olle Andersson gjorde ett mål och fyra målgivande passningar, Theo Berggren gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål, Jacob Fridlund gjorde två mål och ett målgivande pass och Wilmer Olmats gjorde två mål och ett målgivande pass.

Lagens första möte för säsongen vann BIK Karlskoga med 12–0.

Torsdag 26 februari möter BIK Karlskoga Kils AIK J18 borta 19.00 och Hudiksvall möter Borlänge hemma 19.30.

BIK Karlskoga–Hudiksvall 14–2 (6–0, 3–0, 5–2)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (4.28) Theo Berggren (Axel Söderblom, Adam Skoogh), 2–0 (6.34) Axel Söderblom (Williham Jonsson, Olle Andersson), 3–0 (7.49) Jacob Fridlund, 4–0 (12.24) Theo Berggren (Axel Söderblom, Olle Andersson), 5–0 (14.50) Ebbe Knutsson (Williham Jonsson, Wilmer Olmats), 6–0 (18.34) Axel Söderblom (Olle Andersson, Adam Skoogh).

Andra perioden: 7–0 (21.09) Wilmer Olmats (Theo Granfält), 8–0 (24.27) Levi Kristiansson (William Eriksson, Milton Dahlström), 9–0 (36.30) Olle Andersson (Vincent Schill, Theo Berggren).

Tredje perioden: 10–0 (40.55) Jacob Fridlund, 11–0 (41.29) Wilmer Olmats (Ebbe Knutsson), 12–0 (47.10) Theo Granfält (Adam Skoogh, Jacob Fridlund), 12–1 (49.03) Axel Norin (Tobin Edén), 13–1 (55.58) Adam Skoogh (Axel Söderblom, Theo Berggren), 13–2 (58.24) Jack Frost (Dante Fantenberg, Lukas Borggren), 14–2 (59.39) Adam Skoogh (Olle Andersson, Axel Söderblom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga: 5-0-0

Hudiksvall: 0-0-5

Nästa match:

BIK Karlskoga: Kils AIK, borta, 26 februari 19.00

Hudiksvall: Borlänge HF, hemma, 26 februari 19.30