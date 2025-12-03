Almtuna tog revansch på Oskarshamn

Almtuna vann med 4–2 mot Oskarshamn

Liam Danielsson avgjorde för Almtuna

Andra raka segern för Almtuna

Det blev 4–2 (2–0, 0–1, 2–1) till Almtuna när laget mötte Oskarshamn på onsdagen i hockeyallsvenskan. Med det tog bortalaget Almtuna en skön revansch, då Oskarshamn vann senaste mötet lagen emellan med hela 6–1.

Oskarshamn–Almtuna – mål för mål

Albin Eriksson gjorde 1–0 till Almtuna efter tolv minuter efter förarbete av Frederik Schlyter och Ludvig Georgsson.

Efter 18.17 gjorde laget 0–2 när Frederik Schlyter fick träff med assist av Mikkel Øby Olsen och Lucas Stockselius.

Efter 7.25 i andra perioden slog Joni Ikonen till framspelad av Ludvig Östman och reducerade åt Oskarshamn.

Almtuna utökade ledningen på nytt genom Liam Danielsson efter 1.29 i tredje perioden.

Oskarshamn reducerade dock till 2–3 genom Filiph Engsund efter 9.07 av perioden.

Almtuna kunde dock avgöra till 2–4 med 1.60 kvar av matchen genom Hannes Hellberg.

Almtuna ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Oskarshamn är på sjätte plats. Ett fint lyft i tabellen för Almtuna som så sent som den 13 november låg på 13:e plats.

I nästa match möter Oskarshamn Björklöven hemma och Almtuna möter AIK hemma. Båda matcherna spelas fredag 5 december 19.00.

Oskarshamn–Almtuna 2–4 (0–2, 1–0, 1–2)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (12.18) Albin Eriksson (Frederik Schlyter, Ludvig Georgsson), 0–2 (18.17) Frederik Schlyter (Mikkel Øby Olsen, Lucas Stockselius).

Andra perioden: 1–2 (27.25) Joni Ikonen (Ludvig Östman).

Tredje perioden: 1–3 (41.29) Liam Danielsson (Lukas Smith, William Proos), 2–3 (49.07) Filiph Engsund (Joni Ikonen, Teemu Olavi Lepaus), 2–4 (59.00) Hannes Hellberg (Liam Danielsson, Leon Lerebäck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 3-0-2

Almtuna: 2-0-3

Nästa match:

Oskarshamn: IF Björklöven, hemma, 5 december

Almtuna: AIK, hemma, 5 december