MJÖRNBERG: Strategin är tydlig – räcker det hela vägen i vår?

Under fredagskvällens 3-2-seger över Strömsbro debuterade Hudiksvalls senaste spetsvärvning Viggo Nordström i dräkten. Strategin i lagbygget är tydlig. Blir han den sista pusselbiten som gör att Hudik lyckas till våren?



Viggo Nordström gick nog ett år för tidigt från Piteå när han gjorde klart för allsvenskt spel i Nybro till den här säsongen. En ynka poäng på 26 matcher och en plats utanför laget var knappast vad som förväntades av den 22-årige Luleå-produkten efter mäktiga 49 poäng på 37 Hockeyettan-matcher ifjol. Men nu får han en ny chans att räta upp säsongen som spetsvärvning till Hockeyettans förmodligen mest tydliga satsning.



Under fredagskvällen debuterade forwarden för sin nya klubb Hudiksvall och även om det inte slog gnistor fanns det väldigt goda intentioner. Man får ha i åtanke att han är lite stukad efter en stökig höst, men forwarden försökte göra sig spelbar, hittade några begåvade passningar och lämnade isen med beröm godkänt när Hudiksvall tog tolfte raka segern i en tät och välkämpad match mot Strömsbro (3-2).



Han är ytterligare en stark pjäs som stoppas in i ett redan starkt lagbygge.

