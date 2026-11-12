Kan petas från JVM-truppen: "Sliter sig i håret"

Fyra av fyra segrar, dominans från Eddie Genborg, samt en stor debutsuccé på backplats.

Trots att NHL-trion Anton Frondell, Ivar Stenberg och Viggo Björck nu får räknas bort inför försvarandet av JVM-guldet, satte Juniorkronorna ribban högt under den gångna veckan. Det med en turneringsseger vid den sista samlingen inför mästerskapet 2027.

Hockeysverige.se's Simon Eld var på plats i Nyköping för att bevaka genrepet, och har nu fått i uppgift att peka ut sin trupp.

De tuffa frågorna ställs av Uffe Bodin, med stärkta aktier, kantbollar, med mer, som utgångspunkt, men också nyheten att Färjestads tidigare backlöfte, Malte Vass, numera är tillgänglig för landslagsspel igen efter att Svenska Ishockeyförbundets avstängning nått sitt slut.

– Jag tror faktiskt att det finns en chans (till JVM-spel), säger Simon Eld om Vass och fortsätter.

– Han spelar någonstans runt 20 minuter per match i New Hampshire, och Magnus Hävelid går ofta på form. Att ha en back som spelar mycket om det är någon annan som åker på skada eller trillar, då tror jag att han han ligger där och pushar på faktiskt.

Debutant till given: "Den bästa backen"

Bland de tre spelarna som stärkte sina aktier mest i Nyköping hittar vi dock en annan back, och det i Djurgårdens Liam Pettersson. En debutant på landslagsnivå som lämnade med fem poäng (2+3), och som också användes som en toppback under veckan.

– Jag tror att han hade legat ganska bra till då (förra JVM) om det inte hade varit för den här skadan. Här kliver han in och är den bästa backen under hela samlingen, säger Eld och fortsätter:

– Bra storlek och väldigt bra passningar, och framförallt såg man, mer än i SHL, det där dansandet på offensiv blålinje – att han är väldigt rörlig i skridskorna där och hittar in med fina instick och lite dolda skott.

Har Command tappat JVM-platsen?

Bland de största frågetecknen finns ett par spetsspelare i Nordamerika som inte var tillgängliga till denna samling. Det i form av Marcus Nordmark och Filip Ekberg. Två spelare som både öser in poäng i OHL.

Samtidigt står Alexander Command inför viktiga veckor för att hitta form efter en tuff höst med Örebro, och kan därmed riskera att falla ur den trupp han inför säsongen såg given ut i.

– När han är som bäst ska han kunna kliva in i det här laget och vara en stjärnspelare i ett JVM. Anledningen till att jag inte har med honom är det som får NHL-scouter att slita sig i håret, att han är mycket av en humörspelare. Jag tror att Magnus Hävelid kommer att vilja gå på lite säkrare kort, säger Eld om Nordmark.

– Egentligen hade han kunnat vara en andra- eller tredje-center. Nu hamnar han lite mitt emellan i en fjärdekedja i den här samlingen – och då tror jag nog att jag hellre tar någon annan framför som är mer renodlad i den rollen, fortsätter han om Command.

Framtidens stjärnor summerar JVM-genrepet

Medverkande: Simon Eld och Uffe Bodin.

00:00 - Programstart

01:17 - Snackisarna från samlingen i Nyköping

15:06 - Spelarna som stärkte sin aktier

24:52 - Nordamerikanska spelarna som slåss om en plats

32:13 - Kantbollarna till JVM

43:21 - Simons JVM-trupp