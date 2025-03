Så kan ”Freddan” hjälpa MoDo: ”Sprider ett lugn”

Under fyra säsonger var Markus Näslund lagkamrat med Fredrik Andersson.

Nu ger den tidigare NHL-stjärnan sin syn på tränarens intåg i MoDo – inför kvalet.

Fredrik Andersson och Markus Näslund. Foto: Ronnie Rönnkvist (montage).

Som ni har kunnat läsa på hockeysverige.se under dagen har MoDo gjort en justering på tränarsida. Vid Mattias Karlins sida kommer under kvalet tidigare MoDo-målvakten, Fredrik Andersson, stå. En som spelade med Fredrik Andersson under ett flertal säsonger är tidigare MoDo-spelaren och NHL-stjärnan, Markus Näslund.



– Framför allt får laget in en väldigt bra person som sprider glädje och ett lugn runt sig, berättar Markus Näslund för hockeysverige.se och fortsätter:

– ”Freddan” har lätt till skratt och jag tror att han kommer vara ett fint komplement just nu för det här gänget.



Är just den mentala biten det viktigaste biten för honom att komma in med eller mer det hockeymässiga?

– Erfarenhetsmässigt har han just en stor erfarenhet av kval såklart, men också all typ av hockey både som spelare, känslan att spela viktiga matcher, och som ledare där han varit med om att vinna SM-guld, kvala och annat. Jag tror att det kommer vara jätteviktigt för laget att han kommer bidra med den erfarenheten.



Markus Näslund spelade under tre säsonger tillsammans med Fredrik Andersson och minns hur han var i omklädningsrummet vid den tiden.



– Han var en jättebra lagkamrat. Lätt till skratt och hade ett bra humör, men även ett hett temperament. Det brann till ibland och då det var tävlingssituationer hade han en kort stubin.

– Om du pratar med alla som haft med ”Freddan” att göra så tror jag genomgående att alla säger att han är jättefin människa.

Det oroar Näslund inför kvalet

Nu ska Fredrik Andersson och Mattias Karlin gemensamt hitta en väg för MoDo att hålla sig kvar i SHL.



– Jag har ingen som helst insyn i hur arbetet kommer att se ut och har egentligen ingen sådan kontakt med organisationen. Utifrån känns det som han kommer vara ett bollplank för Mattias.

– Sedan hur mycket Mattias vill lägga över ansvarsmässigt på Fredrik är upp till tränarteamet och organisationen att bestämma. Jag skulle i alla fall tycka det kännas bra att få in en kille med den erfarenheten. Även då för hela gruppen.

– En lite förändring som det här är kan ge också ge en positiv effekt, så jag tycker det här var helt rätt beslut.



Två stora MoDo-hjärtan, är det också något som betyder mycket i den här situationen?

– Ja, så gör det också såklart. Det är också vad som just var tilltalande när han nu fanns tillgänglig. Att det är någon som verkligen brinner för klubben. Det hoppas jag kan göra skillnad.



Nu väntar alltså HV71 för MoDo i kvalet.



– Jag tror att det kommer bli en tät och jämn matchserie. Det är svårt att tippa, men jag hoppas att hemmaplansfördelen ska ge något.

– Sedan är det alltid det här med att direkt ha två hemmamatcher, om du inte vinner båda och så vidare. Att hålla det mentala i styr är halva grejen i sådana här serier. Framför allt när det är så extremt mycket som står på spel.



Vad krävs det i prestation om MoDo ska spela i SHL nästa säsong?

– Som jag ser det krävs det såklart, precis som det gjort i varje match dom är två säsongerna, att Lassi (Lehtinen, målvakt) spelar på den nivån som han måste för att MoDo ska vinna.

– Sedan tror jag också att det krävs ett uppoffrande spel från hela gänget. Även en bättre defensiv. Offensiven hoppas och tror jag kommer funka. Det är defensiven jag känner mig orolig för, avslutar Markus Näslund.