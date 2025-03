MoDos drag – plockar in ny tränare inför kvalet

Fredrik Andersson är tillbaka i MoDo Hockey.

Tränaren kommer att förstärka klubben inför det kommande kvalet.

– Han har varit med i liknande situationer förut och har upplevt kvalspel, han har mycket rutin och i honom bultar också ett MoDo-hjärta, säger sportchef Henrik Gradin.

Fredrik Andersson kliver in i MoDo. Foto: Mats Andersson/Bildbyrån

Senare i veckan släpps pucken för ödeskvalet i SHL där MoDo och HV71 möts för att avgöra vilka som blir kvar i högstaligan, och vilka som åker ner till HockeyAllsvenskan.

Då väljer MoDo att stärka upp sin tränarstab inför det kommande kvalet. Under måndagen meddelar MoDo att Fredrik Andersson återvänder till klubben.

– Freddan var tillgänglig här på hemmaplan och vi tycker att det känns rätt att ta in honom nu. Han har varit med i liknande situationer förut och har upplevt kvalspel, han har mycket rutin och i honom bultar också ett MoDo-hjärta, säger sportchef Henrik Gradin och fortsätter:

– Det vi gör är att vi adderar en resurs till det befintliga ledarteamet. Han ska komma in och bidra med positiv energi och stötta både ledarna och spelarna under kvalspelet.

Fredrik Andersson kliver in i MoDo Hockey

Fredrik Andersson kommer nyligen från ett tränarjobb i Norge där han ledde Vålerenga under tre raka säsonger innan han fick sparken i februari. 57-åringen har tidigare varit både spelare, tränare och sportchef i MoDo Hockey och är nu tillbaka i klubben närmast hjärtat.

– Jag är stolt över att MoDo hörde av sig, då klubben betyder väldigt mycket för mig. Det är naturligtvis en spännande utmaning och jag ser fram emot att komma in med mycket energi och ge killarna det. Jag gillar det Karlin och ledarstaben har gjort och jag ska absolut inte gå in och kliva på någon annan, utan vara en resurs som bidrar med energi och ser till att laget är på rätt nivå. Vi ska göra det här tillsammans, säger Fredrik Andersson på klubbens hemsida.

Tidigare i sin ledarkarriär har Fredrik Andersson bland annat varit huvudtränare för Timrå, och han ledde då klubben till dubbla SHL-avancemang 2018 och 2021. Han har tidigare även varit NHL-scout åt Buffalo Sabres.